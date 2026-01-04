Ο Γεβγέν Κουτσερένκο είναι ο διάδοχος του Λούκας Τσάβες στην εστία του Παναιτωλικού.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την τέταρτη κίνηση του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Στο εξωτερικό αποκάλυψαν πως τα Καναρίνια ηταν κοντά στον Γεβγέν Κουτσερένκο και πλέον το deal είναι επίσημο.

Ο Ουκρανός υψηλόσωμος (1,92 μ.) τερματοφύλακας βρίσκεται στο Αγρίνιο από την Κυριακή και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις έβαλε το συμβόλαιο του στο νέο του συμβόλαιο και θα πιάσει άμεσα δουλειά, ως ο αντικαταστάτης του Λούκας Τσάβες.

Ο Κουτσερένκο προέρχεται από την Ακαδημία της Σαχτάρ και το περασμένο καλοκαίρι πήγε στην Νταντί, με την οποία στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε 17 εμφανίσεις και κράτησε τέσσερις φορές ανέπαφη την εστία του, όμως έλυσε τη συνεργασία του με τους Σκωτσέζους για να γίνει κάτοικος Αγρινίου.

Κατά το παρελθόν ο θηριώδης κίπερ έχει αγωνιστεί σε Λεϊρία (Πορτογαλία), Κόλος Κοβαλίνκα, Ποντίλια Κμελνίτσκι, Τσερκάσι (Ουκρανία), Ακσάι (Καζακστάν) και Ντίλα Γκόρι (Γεωργία).

Μετά και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του τερματοφύλακα ο Παναιτωλικός κινείται και για την απόκτηση του ακραίου επιθετικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Γεβγένι Κουτσερένκο (Yevhenii Kucherenko) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών με τον Παναιτωλικό. Ο Ουκρανός τερματοφύλακας γεννήθηκε στις 27.08.1999 στο Κίεβο και έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Shakhtar. Στη χώρα του αγωνίστηκε στην Kolos Kovalivka, στη Podillya και την Cherkasy. Εκτός συνόρων στην Πορτογαλική Leiria, στην FK Aksu του Καζακστάν, τη Dila της Γεωργίας και από το καλοκαίρι στη Σκωτία για λογαριασμό της Daddy United, από την οποία αποκτήθηκε. Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 99

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!»