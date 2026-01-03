Σύμφωνα με τo «Football 24» ο Παναιτωλικός κινείται για την περίπτωση του Γεβγέν Κουτσερένκο, ο οποίος πράγματι απασχολεί τους Αγρινιώτες.

Ο Παναιτωλικός βρίσκεται εδώ και ημέρες στην αναζήτηση τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει το μεγάλο κενό του Λούκας Τσάβες. Όπως αποκάλυψε το «Football 24» ο Τίτορμος κινείται για την απόκτηση του Ουκρανού τερματοφύλακα, Γεβγέν Κουτσερένκο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο 26χρονος κίπερ θα λύσει το συμβόλαιο του με την Νταντί Γιουνάιτεντ και οι Αγρινιώτες του προσφέρουν διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ πράγματι είναι μια περίπτωση που απασχολεί σοβαρά τους Κιτρινομπλέ.

O ύψους 1,92 μ. κίπερ προέρχεται από την Ακαδημία της Σαχτάρ και το περασμένο καλοκαίρι πήγε στην Νταντί, με την οποία στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε 17 εμφανίσεις και κράτησε τέσσερις φορές ανέπαφη την εστία του.

Κατά το παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Λεϊρία (Πορτογαλία), Κόλος Κοβαλίνκα, Ποντίλια Κμελνίτσκι, Τσερκάσι (Ουκρανία), Ακσάι (Καζακστάν) και Ντίλα Γκόρι (Γεωργία).

Παράλληλα με την περίπτωση του αντί-Τσάβες στο «Emileon» δουλεύουν και για την ενίσχυση τους με ακραίο επιθετικό.