Ο Άρης βρίσκεται σε επαφές με τον 32χρονο στόπερ Φεντερίκο Μπάρμπα ο οποίος ανήκει στην Περσίμπ της Ινδονησίας.

Οι «κίτρινοι» βρίσκονται στην αγορά για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας και προς αυτήν την κατεύθυνση βρίσκονται σε επαφές με τον Φεντερίκο Μπάρμπα. Ο 32χρονος Ιταλός στόπερ ανήκει στην Περσίμπ (Ινδονησία) στην οποία μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι κι έχει συμβόλαιο έως το ερχόμενο καλοκαίρι. Έπειτα από περίπου έξι μήνες στην Ινδονησία, θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη και μάλιστα πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση για την αποδέσμευσή του. Αυτό γνωρίζει ο Άρης ο οποίος βρίσκεται σε επαφές με τον ποδοσφαιριστή ο οποίος φέτος έκανε 16 συμμετοχές και σημείωσε τρία τέρματα.

Ο Μπάρμπα προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Ρόμα και το 2014 η Έμπολι επένδυσε ένα ποσό της τάξεως των 1.15 εκατ. ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του. Στην ιταλική ομάδα έπαιξε σε 57 αγώνες. Ακολούθησε ο δανεισμός του στη Στουργάρδη στην οποία δεν είχε αγωνιστικό ρόλο και στη συνέχεια η επιστροφή του στην Έμπολι. Για έναν χρόνο (2017-18) μετακόμισε στην Ισπανία για τη Σπόρτιγκ Χιχόν (σ. σ. 41 αγώνες) για να επιστρέψει στην Κιέβο Βερόνα (30 αγώνες).

Από το 2019 έως και το 2023 ήταν στην Μπενβενέτο όπου έπαιξε σε 82 παιχνίδια αλλά και στην Πίζα (30 αγώνες). Ακολούθησε μια διετία στην Κόμο ενώ την περσινή σεζόν έκανε 16 συμμετοχές στη Σιόν. Το καλοκαίρι υπέγραψες στην Περσίμπ στην οποία έχει 16 συμμετοχές.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Media, η Πεσκάρα επίσης επιδιώκει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή η οποία κολλάει στις απαιτήσεις της ομάδας του από την Ινδονησία.

Photo Credits: Χ