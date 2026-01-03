Θα πάρει σέντερ φορ ο Παναθηναϊκός μετά το σοκ με τον Ντέσερς;

Διαβάστε στο Gazzetta τι προβλέπει αυτή την στιγμή ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Σίριλ Ντέσερς!

O Παναθηναϊκός θα στερηθεί τον Σίριλ Ντέσερς, το ακριβότερο μεταγραφικό καλοκαιρινό του απόκτημα, για τους επόμενους δύο με τρεις μήνες, καθώς ο Νιγηριανός στράικερ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην Εθνική Νιγηρίας και ξαναμπαίνει στα... pits, όπως και στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο διεθνής άσος αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στα μέσα ή στα τέλη Μαρτίου και είναι λογικό να προκύπτει η εξής ερώτηση:

''Θα πάρει και σέντερ φορ το Τριφύλλι τον Ιανουάριο'';

Αυτή την στιγμή, στον μεταγραφικό σχεδιασμό των ''πρασίνων'' δεν υπάρχει απόφαση για απόκτηση και στράικερ αλλά εμπιστοσύνη στην υπάρχουσα τριπλέτα με Ανδρέα Τεττέη, Κάρολ Σφιντέρσκι και Μίλος Πάντοβιτς.

Αν ο Ντέσερς ήταν διαθέσιμος και επέστρεφε υγιής από το Κόπα Άφρικα, ο Παναθηναϊκός θα έψαχνε μία αποχώρηση από τους διαθέσιμους φορ, καθώς υπήρχαν τέσσερις με την έλευση του Τεττέη από την Κηφισιά.

Αν αυτή η απόφαση διατηρηθεί μέχρι το τέλος του ''παραθύρου'', τότε είναι δεδομένο πως θα πέσει αρκετό βάρος στους ώμους του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος πραγματοποίησε ένα... καυτό μισό της σεζόν στα βόρεια προάστεια και στον Παναθηναϊκό πιστεύουν πολύ στις ικανότητές του.

Φυσικά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ και τα δεδομένα αλλάζουν γρήγορα. Αυτή την στιγμή, πάντως, απόφαση για απόκτηση στραίκερ δεν υπάρχει...