Σοκ στον Παναθηναϊκό με Ντέσερς!

Ο Σίριλ Ντέσερς υπέστη μεγάλη ζημιά, η μαγνητική έδειξε ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, ένας τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός δράσης για δύο με τρεις μήνες!

Νέος σοβαρός τραυματισμός για τον Σίριλ Ντέσερς, σε ακόμη ένα φετινό ραντεβού του Νιγηριανού φορ του Παναθηναϊκού με την ατυχία!

Η μαγνητική που έκανε το βράδυ της Παρασκευής, έδειξε ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, ένας τραυματισμός που σύμφωνα με το ιστορικό ανάλογων περιπτώσεων αφήνει τον ποδοσφαιριστή εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο με τρεις μήνες!

Ο διεθνής άσος τραυματίστηκε στη προπόνηση της Εθνικής Νιγηρίας, στην προσπάθειά του να σουτάρει.

Ο άτυχος Ντέσερς

Ο 31χρονος επιθετικός, φέτος πραγματικά πρέπει να τα βάλει με την τύχη που του έχει γυρίσει την πλάτη τόσες φορές. Πάνω που είχε μπει σε φουλ ρυθμούς μετά την έλευσή του στον Παναθηναϊκό και είχε σκοράρει δύο γκολ με Athens Kallithea και Ολυμπιακό, τραυματίστηκε σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Ντραγκόφσκι στην προπόνηση στην Ελβετία μετά το ματς με την Γιουνγκ Μπόις. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, χρίστηκε ξανά βασικός στο παιχνίδι με τον Βόλο στις 14/12 όπου έβαλε ένα γκολ και κέρδισε ένα πέναλτι. Αμέσως μετά έφυγε για το Copa Africa όπου υπέστη ρήξη τένοντα, καθώς η ατυχία του χτύπησε και πάλι την πόρτα.