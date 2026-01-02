Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς επιστρέφει στην Αθήνα τραυματίας και πάει για μαγνητική
Δυσάρεστα είναι τα μάντατα για τον Παναθηναϊκό στον τραυματισμό του Σίριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός στράικερ θα χάσει το υπόλοιπο του Κόπα Άφρικα και επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα.
Είναι τραυματισμένος στον μηρό, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στην αφρικανική χώρα και τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε μαγνητική από τους ανθρώπους του Τριφυλλιού για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
Υπενθυμίζουμε πως ο διεθνής άσος έμεινε εκτός για παραπάνω από δύο μήνες, όταν τραυματίστηκε στη Βέρνη σε μία σύγκρουση με τον Ντραγκόφσκι, υποφέροντας από οστικό οίδημα.
Αυτή την φορά το πρόβλημα είναι μυϊκό και η μαγνητική θα δείξει το πόσο καιρό θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.
