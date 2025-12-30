Στη Δανία έγραψαν πως η Κηφισιά είναι κοντά στη μεταγραφή του 27χρονου δεξιού μπακ - χαφ, Τόμας Σάντος.

Η Κηφισιά φαίνεται πως είναι έτοιμη για την πρώτη της μεταγραφή στη χειμερινή αγορά και παρθενική επί ημερών του Άγγελου Χαριστέα σε ρόλο τεχνικού διευθυντή. Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta στα Βόρεια Προάστια έχουν προχωρήσει τόσο την περίπτωση του δεξιού μπακ, όσο και του φορ που προορίζεται για αντί-Τεττέη και στη Δανία έγραψαν πως για τη θέση του ακραίου οπισθοφύλακα έχει ξεχωρίσει ο Τόμας Σάντος.

Σύμφωνα με την Tipsbladet η Κηφισιά είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκέτεμποργκ για την αγορά του 27χρονου ακραίου μπακ και οι Δανοί αναφέρουν πως το deal θα κλείσει στις 100.000 ευρώ, όμως ακόμα δεν είναι τελειωμένο.

Ο Δανός με ρίζες από τη Βραζιλία δεξιός μπακ έχει ύψος 1,78 μ. και διακρίνεται για τις επιθετικές του αρετές, καθώς έχει τη δυνατότητα να παίξε όλην την πλευρά. Η Γκέτεμποργκ τον αγόρασε από την Χόρσενς της πατρίδας του το καλοκαίρι του 2023 και το συμβόλαιο του στους Σουηδούς είναι στο τελευταίο εξάμηνο.

Προέρχεται από γεμάτη χρονιά με την 4η ομάδα του πρωταθλήματος Σουηδίας, με την οποία μέτρησε 32 εμφανίσεις με ένα γκολ και μια ασίστ. Συνολικά με την Γκέτεμποργκ κατέγραψε 74 συμμετοχές, με 5 γκολ και 12 ασίστ.

Τα περισσότερα παιχνίδια τα έκανε στην πατρίδα του με τη Σκίβε, με την οποία μέτρησε 112 συμμετοχές (κυρίως σε ρόλο εξτρέμ), από το 2017 έως το 2021, με 15 γκολ και 2 ασίστ, ενώ τη σεζόν 2018-19 παναγύρισε την άνοδο από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία. Το 2022 πήρε πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας της πατρίδας του με την Χόρσενς.

Αξιοσημείωτο πως από τη στιγμή που στο Ζηρίνειο είναι κοντά στον δεξιό μπακ που θα πλαισιώσει τον Νταβίντ Σιμόν ο Μανώλης Σμπώκος αναμένεται να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στην Ηλιούπολη της Super League 2, ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο 22χρονος αμυντικός πιθανότατα δεν θα είναι ο μοναδικός που θα αποχωρήσει από το ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο τις επόμενες ημέρες.