Ο Μπάρναμπας Βάργκα θα βρεθεί την Κυριακή (4/1) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπάρναμπας Βάργκα στην ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος τα βρήκε με τη Φερεντσβάρος για την αγορά του διεθνή Ούγγρου φορ και πλέον για την ολοκλήρωση του deal απομένουν μόνο οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις.

Η... ημέρα Βάργκα στον «οργανισμό» της ΑΕΚ θα είναι η Κυριακή (4/1), καθώς τότε αναμένεται η άφιξη του 31χρονου επιθετικού στην Αθήνα για λογαριασμό του Δικέφαλου, ώστε να περάσει ιατρικά και να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Θυμίζουμε πως η Ένωση αρχικά είχε διαψεύσει όταν είχε αποκαλυφθεί το όνομα του Βάργκα στην Ουγγαρία, ωστόσο αυτό έγινε καθώς ήταν μια περίπλοκη περίπτωση, ενώ φαινόταν να υπήρχε και ένα ενδιαφέρον από ομάδα της Μέσης Ανατολής.

Ο διεθνής Ούγγρος striker την τρέχουσα σεζόν μετράει 29 εμφανίσεις, με 20 γκολ και 5 ασίστ, ενώ σε 2,5 χρόνια με τη Φερεντσβάρος έχει 70 γκολ και 22 ασίστ σε 113 συμμετοχές.

Πρώτο ματς της ΑΕΚ για το 2026 θα είναι στις 11 Ιανουαρίου, όταν θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ στο διάστημα 13 - 15 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ ή τον Αστέρα AKTOR σε μονό ματς για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.