Ο πρώην χαφ της ΑΕΚ, Ντάνιελ Τόζερ, ανέλυσε στους Galacticos τα χαρακτηριστικά του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα με τον Δικέφαλο.

Ο Ντάνιελ Τόζερ ήταν ο καλεσμένος των Galacticos στην πρώτη εκπομπή για το 2026. Ο άλλοτε μέσος της ΑΕΚ μίλησε στην εκπομπή του Gazzetta για την επερχόμενη μεταγραφή του συμπατριώτη του, Μπάρναμπας Βάργκα, στον Δικέφαλο.

O Ούγγρος σκιαγράφησε το προφίλ του 31χρονου μέσου, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα λόγια και εκθείασε την εκτελεστική του δεινότητα, ενώ τόνισε πως αν είχε και την ταχύτητα του... Κιλιάν Μπαπέ, θα έπαιζε σε top ομάδα της Premier League.

Ο Ντάνιελ Τόζερ στους Galacticos

Για τον ποδοσφαιριστή Βάργκα: «Κατά την άποψή μου Μπάρναμπας είναι φανταστικός επιθετικός. Εδώ και χρόνια είναι ο Νο.1 φορ της εθνικής Ουγγαρίας. Είναι πολύ δυνατός μέσα στην περιοχή, με τα τελειώματά του και να αξιοποιεί γεμίσματα. Για μένα είναι ο... Mr. Goal, αλλά είναι πολύ καλός και στο build up. Καταλαβαίνει ποδόσφαιρο.

Έχει και αδυναμίες. Παραδείγματος χάρη δεν έχει την ταχύτητα του.... Κιλιάν Μπαπέ. Αν είχε και την ταχύτητα, η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μαζί του. Θα έπαιζε σε κορυφαία ομάδα της Premier League. Είμαι πολύ αισιόδοξος που θα πάει στην ΑΕΚ. Πιστεύω πως είναι έτοιμος να φύγει από την Ουγγαρία και θα μπορούσε να το είχε κάνει νωρίτερα. Έγινε top παίκτης πριν λίγα χρόνια και όχι από μικρός. Δεν ξέρω γιατί.

Όταν ήμουν τεχνικός διευθυντής της Ντέμπρετσεν προσπάθησα να τον πάρω. Μου άρεσε πολύ το παιχνίδι του. Έχει πολύ καλό χαρακτήρα και είμαι 100% σίγουρος παρόλο που δεν τον ξέρω καλά. Θα τον επισκεφτώ το 2026, όταν θα παίζει στην ΑΕΚ. Μόνο θετικά μπορώ να πω γι' αυτόν, όπως και όλοι όσοι τον ξέρουν».

Για το κατά πόσο θα έχει θέμα προσαρμογής: «Δεν νομίζω πως θα έχει κανένα θέμα προσαρμογής. Νομίζω με τα αγγλικά θα καταλαβαίνει ότι χρειάζεται στην Αθήνα και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κυριαρχεί στο πρωτάθλημα και ο Μπάρναμπας θέλει να παίζει σε ομάδα που κυριαρχεί. Ο καιρός είναι καλύτερος από την Ουγγαρία, το πρωτάθλημα είναι σε καλό επίπεδο και το κλαμπ είναι πολύ σταθερό πια και έρχεται από ένα μεγάλο κλαμπ, όπως είναι η Φερεντσβάρος. Ήταν η ώρα του να παίξει εκτός Ουγγαρίας και το άξιζε».

Για τον Μάρκο Νίκολιτς: «Ξέρω τον Νίκολιτς επειδή ήταν στην Ουγγαρία. Ήξερα από τότε τον Βάργκα επειδή έπαιζε στην Πάξι. Ο Νίκολιτς έκανε πολύ καλή δουλειά στη Βίντι και παρόλο που δεν έχω συνεργαστεί μαζί του, ξέρω ότι είναι καλός προπονητής. Έχω μιλήσει με πρώην παίκτες μου και μου έχουν πει τα καλύτερα. Όλοι θέλουν οι προπονητές θέλουν το γκολ και αυτό το ξέρει καλά. Είναι world class παίκτης».

Για τη διετία 2006-08 που ήταν στην ΑΕΚ: «Λάτρευα την εποχή που ήμουν στην Αθήνα. Ήμουν σε μια φανταστική ομάδα με οπαδούς για τους οποίους δεν χρειάζεται να πω κάτι. Είναι απίστευτοι. Οι περισσότερες αναμνήσεις μου είναι καλές, κυρίως τα παιχνίδια μας στο Champions League. Ήταν όνειρο να παίζω με μεγάλους παίκτες, όπως ο Ζήκος, ο Δέλλας και ο Ριβάλντο».