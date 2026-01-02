Στέλεχος του ΠΑΟΚ φέρεται να διέψευσε στη Ρωσία τα σενάρια που θέλουν τον σύλλογο να ενδιαφέρεται για τον Λιβάι Γκαρσία.

Παρά τα όσα μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ που συνδέουν το όνομα του πρώην παίκτη της ΑΕΚ Λιβάι Γκαρσία με τον ΠΑΟΚ, από την πλευρά του Δικεφάλου διαψεύδονται κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα «Match TV», η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ξεκαθάρισε πως τα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει ρεπορτάζ που ήθελαν τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε επαφές με τη Σπαρτάκ Μόσχας για την απόκτηση του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ, τα οποία ωστόσο διαψεύδονται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στη Ρωσία στέλεχος του ΠΑΟΚ δήλωσε: «Η υπηρεσία Τύπου του ελληνικού συλλόγου ΠΑΟΚ δήλωσε στο Match TV ότι οι πληροφορίες περί διαπραγματεύσεων με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τη μεταγραφή του επιθετικού Λιβάι Γκαρσία είναι ψευδείς».

Ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2028 με την Σπαρτάκ Μόσχας, μετράει μέχρι στιγμής 33 συμμετοχές, 9 γκολ και 3 ασίστ.