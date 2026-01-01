Ο ΠΑΟΚ έδωσε τις πρώτες εικόνες με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ενώ ο Λουτσέσκου ζήτησε από τους παίκτες του να μην παίζουν τρελά.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έχει μπει στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ με βίντεο στο youtube έδωσε τις πρώτες εικόνες του έμπειρου Σουηδού επιθετικού.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τη σειρά του, που έχει πολλές απουσίες στην προπόνηση και περιμένει κυρίως την επιστροφή των Γιακουμάκη, Πέλκα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, σταμάτησε τη σημερινή προπόνηση κι έκανε τις πρωτοχρονιάτικες παρατηρήσεις του.

«Όταν ελέγχεται σωστά τη μπάλα δεν επιτρέπεται στον αντίπαλο να την πάρει. Όταν παίζετε τρελό παιχνίδι... Αν έχετε καλές τοποθετήσεις και κυκλοφορείτε σωστά τη μπάλα ο αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα».

Δείτε το βίντεο με τον Γερεμέγεφ και τις παρατηρήσεις του Λουτσέσκου