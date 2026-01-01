Ο Παναιτωλικός με υπέροχο video έστειλε το μήνυμα του για το 2026, το οποίο αποτελεί το έτος που θα γιορτάσει τα 100 χρόνια ιστορίας του.

Το 2026 είναι ξεχωριστό για την οικογένεια του Παναιτωλικού. Από σήμερα μπήκαμε στο έτος της συμπλήρωσης των 100 χρόνων ιστορίας του συλλόγου, τα οποία θα συμπληρωθούν στις 9 Μαρτίου.

Οι Αγρινιώτες δημοσίευσαν ένα εξαιρετικό video με πρωταγωνιστή τον... Τίτορμο και φωτογραφίες από αυτή την αιώνια πορεία του Γυμναστικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Παναιτωλικός.

Τα Καναρίνια με ανακοίνωση τους τόνισαν πως αυτή η ξεχωριστή επέτειος θα τιμηθεί όπως της αξίζει και προανήγγειλαν μια σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες θα κορυφωθούν την ημέρα των «γενεθλίων» του συλλόγου, στην οποία οι Κιτρινομπλέ θα υποδεχτούν την Κηφισιά στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, σε ματς - γιορτή.

Παράλληλα στο τέλος του video απεικονίζεται το επετειακό έμβλημα που θα κοσμεί τη φανέλα του συλλόγου, με κυρίαρχο χρώμα το μπλε και κίτρινες λεπτομέρειες, το οποίο αναγράφει: «100 Χρόνια Παναιτωλικός».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η οικουμένη γιορτάζει τον ερχομό του νέου χρόνου και ο Σύλλογός μας την είσοδό του στην τελική ευθεία για να συμπληρώσει 100 χρόνια, δράσης, προσφοράς, διακρίσεων, επιτυχιών και υπερηφάνειας!

Από το μακρινό 1926 που ιδρύθηκε ο Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ έως το 2026 είναι πλέον ένας αιώνας ζωής! Αυτή η ξεχωριστή επέτειος θα τιμηθεί με τον τρόπο που της αξίζει. Με σειρά εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκειά του, οι οποίες θα κορυφωθούν την γενέθλια ημέρα 9 Μαρτίου.

Το 2026 είναι ξεχωριστό έτος για το Σύλλογο και όλους!

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, σε κάθε μέλος της μεγάλης Παναιτωλικής οικογένειας!!!».