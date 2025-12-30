Ο Λούκας Τσάβες σε μια ένδειξη επαγγελματισμού και αφοσίωσης στον Παναιτωλικό επέστρεψε στο Αγρίνιο, όπου θα προπονηθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα του έτους.

Αδειάζει η κλεψύδρα της παρουσίας του Λούκας Τσάβες στον Παναιτωλικό. Η διοίκηση του Φώτη Κωστούλα προσπάθησε εδώ και εβδομάδες να βρει τη χρυσή τομή με την Αρχεντίνος Τζούνιορς ώστε να υλοποιηθεί η πιο ακριβή μεταγραφή στην 100ετή ιστορία του κλαμπ, όμως η αμετάβλητη στάση των Αργεντίνων οδήγησε τους Αγρινιώτες στο να βγουν στην αγορά για τερματοφύλακα.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε από πλευράς Τίτορμου, ο 30χρονος κίπερ ήταν σύμμαχος. Ο Αργεντινός είχε συμφωνήσει για την παραμονή του και ήθελε πολύ να συνεχίσει στο Αγρίνιο, όπου είχε προσαρμοστεί άψογα αυτή τη διετία, μαζί με τη σύζυγο και την κόρη τους, ενώ «δέθηκε» τόσο με την ομάδα όσο και με τον κόσμο της.

Θυμίζουμε πως μετά το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του 2025 και παρά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ οι φίλοι των Καναρινιών αποθέωσαν και εξέφρασαν την αγάπη τους προς τον Τσάβες, έχοντας κοινή ευχή αυτό το ματς να μην ήταν η τελευταία τους συνάντηση.

Στο πλαίσιο αυτής της ξεχωριστής σύνδεσης, αλλά και του επαγγελματισμού του, ο έμπειρος τερματοφύλακας, o οποίος τις περασμένες μέρες ήταν διακοπές στη Βιέννη, επέστρεψε στο Αγρίνιο μετά την άδεια που είχε δώσει ο Γιάννης Αναστασίου μέχρι την περασμένη Κυριακή και μάλιστα προπονείται κανονικά! Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Τσάβες δουλεύει με αμείωτους ρυθμούς λες και θα παίξει... αύριο.

Ο Τσάβες θα είναι παίκτης του Παναιτωλικού μέχρι τις 31/12 και συνεπώς την Παραμονή Πρωτοχρονιάς θα βρεθεί για μια ακόμα φορά στο «Emileon», όπου θα κάνει την τελευταία του προπόνηση και θα χαιρετήσει τους εντός και εκτός γραμμών συνοδοιπόρους του σε αυτήν την πορεία του στα Καναρίνια και εν συνεχεία θα ταξιδέψει για την πατρίδα του.

Θυμίζουμε πως ο ύψους 1,82 μ. τερματοφύλακας έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027 με την Αρχεντίνος Τζούνιορς, η οποία αξιώνει 1 εκατομμύριο ευρώ για να τον πουλήσει.

Από πλευράς Παναιτωλικού οι ιθύνοντες του κλαμπ έχουν ξεχωρίσει τις επιλογές τους από το εξωτερικό και γίνεται προσπάθεια ώστε να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν ο αντικαταστάτης του Τσάβες.