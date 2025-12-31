Στην Ουγγαρία υποστηρίζουν πως η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του επιθετικού της Φερεντσβάρος, Μπαρναμπάς Βάργκα, η περίπτωση του οποίου είχε απασχολήσει σοβαρά τους κιτρινόμαυρους!

Η ΑΕΚ προχωράει για τις επόμενες κινήσεις της στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι μετά την απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου στόπερ Μάρτιν Γκεοργκίεφ έχοντας προτεραιότητα έναν χαφ και έναν επιθετικό.

Τις προηγούμενες μέρες από την Ουγγαρία είχε γίνει γνωστό πως η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του γκολτζή της Φερετσβάρος, Μπαρναμπάς Βάργκα, ένα όνομα που είχε διαψευστεί από πλευράς Ένωσης.

Παραμονές πρωτοχρονιάς η έγκυρη ουγγρική ιστοσελίδα Nemzeti Sport στέλνει τον Βάργκα στην ΑΕΚ καθώς αναφέρει πως η συμφωνία είναι πολύ κοντά με τη Φερεντσβάρος! Όπως αναφέρουν οι Ούγγροι, ουσιαστικά μόνο οι ιατρικές εξετάσεις χωρίζουν τον 31χρονο επιθετικό από το να πάρει μεταγραφή για την ΑΕΚ!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, όπως είχαμε τονίσει, το όνομά του 31χρονου Ούγγρου φορ είχε απασχολήσει τους ανθρώπους της ΑΕΚ, που είχαν εξετάσει την περίπτωσή του. Δεν αποκλείεται λοιπόν η υπόθεσή του να επανήλθε, όμως είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και σφήνα από ομάδα της Μέσης Ανατολής, η οποία ενδέχεται να μετατρέψει σε ανέφικτη την περίπτωση του σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα.

Να θυμίσουμε ότι μόλις χθες ο ατζέντης του Βάργκα είχε δώσει μια αινιγματική απάντηση για το μέλλον του πελάτη του όταν ρωτήθηκε για την ΑΕΚ, καθώς δεν ήθελε ούτε να το διαψεύσει, αλλά ούτε και να το επιβεβαιώσει.

Το Who is Who του Μπαρναμπάς Βάργκα

Ο 31χρονος Ούγγρος επιθετικός έχει ύψος 1,85μ. και ανήκει στην Φερεντσβάρος από το 2023 όταν και είχε πάρει μεταγραφή από την Πάκσι έναντι 800.000 ευρώ.

Πρόκειται για έναν φορ με μεγάλη ικανότητα στο σκοράρισμα καθώς φέτος μετράει 20 γκολ σε 29 ματς με τη Φερεντσβάρος σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνολικά με το ουγγρικό κλαμπ σε 113 συμμετοχές έχει 70 γκολ και 22 ασίστ.

Ανάλογη ικανότητα στο σκοράρισμα είχε δείξει και στην προηγούμενή του ομάδα την Πάκσι, στην οποία σε 34 συμμετοχές είχε 29 γκολ.

Στο παρελθόν ο Βάργκα έχει αγωνιστεί στην ουγγρική Γκιρμότ και στις αυστριακές Μάτερσμπουργκ και Λάφνιτζ, ενώ με την Εθνική Ουγγαρίας μετράει 28 συμμετοχές και 13 γκολ.