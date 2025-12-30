Ο εκπρόσωπος του επιθετικού της Φερεντσβάρος, Μπαρναμπάς Βάργκα δεν θέλησε να πάρει ξεκάθαρη θέση για το γεγονός ότι το όνομα του Ούγγρου φορ συνδέεται με την ΑΕΚ.

Χθεσινά δημοσιεύματα από την Ουγγαρία έκαναν λόγο ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον επιθετικό της Φερεντσβάρος, Μπαρναμπάς Βάργκα, ο οποίος διανύει φέτος ακόμα μια παραγωγική σεζόν σκοράροντας ως τώρα 20 τέρματα. Η Ένωση, η οποία βρίσκεται στην αγορά του Ιανουαρίου για την απόκτηση επιθετικού, διέψευσε τα δημοσιεύματα, τονίζοντας πως δεν έχουν βάση.

Όπως προκύπτει πάντως από το ρεπορτάζ το όνομα του Βάργκα έχει τεθεί στα υπόψιν της ΑΕΚ, με τους κιτρινόμαυρους να μην προσπερνούν την περίπτωση του 31χρονου Ούγγρου φορ, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον.

Ο ατζέντης του Βάργκα, Πέτερ Πάουνοχ μετά τον... ντόρο που έγινε γύρω από το όνομα του πελάτη του, τοποθετήθηκε με δηλώσεις για το μέλλον του στο ουγγρικό αθλητικό κανάλι M1 και έδωσε μια αινιγματική απάντηση όσον αφορά το ενδιαφέρον της ΑΕΚ: «Βασικά, όπως συνήθως λένε, δεν μπορώ ούτε να το επιβεβαιώσω, αλλά ούτε και να το διαψεύσω αυτό».

Ο εκπρόσωπος του Βάργκα τόνισε πάντως ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι γρήγορες καθώς «πολλά μπορεί να κριθούν την επόμενη εβδομάδα» και έκανε λόγο για μεγάλο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές ομάδες και όχι μόνο.

«Έχουμε αρκετούς συλλόγους από πολλές χώρες που ενδιαφέρονται για εμάς. Στην Αμερική, από το MLS, από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία ή η γερμανική Μπουντεσλίγκα, αλλά υπήρξαν επίσης ομάδες από την Ασία και, παραδόξως, από τη Βραζιλία, που θα ήταν χαρούμενες να υποδεχτούν τον Μπαρναμπάς. Λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς, τους παραπέμπω στον σύλλογο, και το πόσο από αυτό θα καταβληθεί ρεαλιστικά εξαρτάται από το τι είδους πρόταση θα κάνουν στον σύλλογο. Μετά από αυτό, πρέπει πράγματι να καταλήξουμε σε συμφωνία με τους συλλόγους. Πρόκειται για μια πολύ πιο σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία», σχολίασε και πρόσθεσε:

«Δεν νομίζω ότι θα έβρισκε τη θέση του σε μια ομάδα που παλεύει για την παραμονή στην κατηγορία και αμύνεται με νύχια και με δόντια σε κάθε αγώνα. Τα προσόντα του Μπάρνα θα ήταν λιγότερο εμφανή σε μια τέτοια ομάδα. Σκεφτόμαστε μια ομάδα που δίνει έμφαση στην επίθεση, έχει παιχνίδι από τα άκρα, κυκλοφορία της μπάλας και όπου το εκπληκτικό παιχνίδι του Μπάρνα στο κεφάλι μπορεί να αναδειχθεί».