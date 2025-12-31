Ο Θόδωρος Καρυπίδης παρακολούθησε δια ζώσης τη σημερινή (31/12) προπόνηση του Άρη κυρίως όμως συζήτησε με τους Ρέγες, Χιμένεθ για τα μεταγραφικά ζητήματα.

Ο Άρης ολοκλήρωσε τη μεταγραφική του Ότμαν Μπουσαΐντ καλύπτοντας το κενό που είχε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, προχώρησε και σε συμφωνία με τη Γρανάδα για τον Μάρτιν Χόνγκλα ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη εντός του επόμενου 48ώρου για να ενσωματωθεί στην ομάδα. Ο αρχικός σχεδιασμός των «κίτρινων» περιλαμβάνει ακόμη δύο κινήσεις εντός του Γενάρη κι αυτό ήταν το αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Θόδωρου Καρυπίδη με τους Ρούμπεν Ρέγες, Μανόλο Χιμένεθ στο περιθώριο της σημερινής (31/12) προπόνησης.

Το πλάνο περιλαμβάνει την απόκτηση αριστερού μπακ αλλά κι ενός κεντρικού αμυντικού, στην πραγματικότητα όμως αυτό θα αποκτήσει την τελική μορφή του αναλόγως των αποχωρήσεων. Μόνο η περίπτωση του Πιόνε Σίστο δεν υπολογίζεται υπό την έννοια ότι ο Δανός επιθετικός είναι ούτως ή άλλως εκτός ομάδας. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό το σενάριο δανεισμού ή αποχώρησης των Μορουτσάν, Μισεουί όπως και του Μάρτιν Φρίντεκ. Σε περίπτωση που προκύψουν ουσιαστικές πιθανότητες πρόωρης λύσης της συνεργασίας με τον τελευταίο, ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση αριστερού full back.

Αυτά τα ζητήματα, όπως και οι περιπτώσεις συγκεκριμένων παικτών με τους οποίους ο Άρης είναι σε επαφές, απασχόλησαν τους κ. κ. Καρυπίδη, Ρέγες και Χιμένεθ στην κουβέντα που είχαν στη σημερινή προπόνηση και αναμένονται άμεσα εξελίξεις.