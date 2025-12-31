Ο Παναιτωλικός λίγο μετά τον Αντριάν Μπρέγκου ανακοίνωσε και τη μεταγραφή του Σουηδού στόπερ, Γκούσταβ Γκράναθ.

Όπως αναμενόταν, ο Γκούσταβ Γκράναθ είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού. Λίγο μετά τον Αντριάνο Μπρέγκου οι Αγρινιώτες ανακοίνωσαν και τη μεταγραφή του Σουηδού στόπερ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Πρόκειται για 28χρονο δεξιοπόδαρο σέντερ μπακ, ύψους 1,91 μ., ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη ΧαμΚαμ, η οποία τερμάτισε στην 11η θέση του πρωταθλήματος της Νορβηγίας. Προέρχεται από γεμάτη χρονιά, με 31 εμφανίσεις, 1 γκολ και 2 ασίστ.

Θυμίζουμε πως ο Παναιτωλικός είχε ως προτεραιότητα την ενίσχυση του στο κέντρο της άμυνας, από τη στιγμή που ο Στάγιτς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου λόγω του προβλήματός του στον προσαγωγό, ενώ ο Μλάντεν, λόγω τραυματισμών, δεν αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος της σεζόν.

Όσον αφορά τις επόμενς κινήσεις των Καναρινιών, υπάρχει αναμονή ώστε να βρεθεί η φόρμουλα του deal με τον ΑΠΟΕΛ για την απόκτηση του Γιάννη Σατσιά. Από εκεί και πέρα ο Τίτορμος «φουλάρει» τόσο για εξτρέμ με την ευχέρεια να παίξει ως φορ και φυσικά για τον τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει τον Λούκας Τσάβες.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Γκούσταβ Γκράναθ (Gustav Granath) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας για ενάμιση χρόνο. Γεννήθηκε στις 15.02.1997 και αγωνίστηκε στη χώρα του με την Skövde AIK, την Degerfors, την Västerås. Επίσης στη Δανία με τη Vejle και τον τελευταίο χρόνο στη Νορβηγική HamKam. Ο αριθμός που επέλεξε για τη φανέλα του είναι το 2

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!».