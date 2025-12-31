Ο Ανδρέας Τεττέη αποκάλυψε στο Gazzetta το τι συνέβη και επέλεξε τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Ανδρέας Τεττέη είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες μεταγραφικές ενισχύσεις του χειμερινού παζαριού, αφήνοντας εξαιρετική εικόνα στο πρώτο εξάμηνο με την Κηφισιά.

Ο ίδιος αποκάλυψε στο Gazzetta τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του, τα όσα είπε με τον Γιάννη Αλαφούζο αλλά και το τι τον συμβούλεψαν για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Χαρακτηριστικά

Πώς βίωσες εκείνο το διάστημα, που τη μία μέρα εμφανιζόσουν ως παίκτης της ΑΕΚ, την άλλη του Ολυμπιακού και την επόμενη του ΠΑΟΚ; Εκείνες τις ημέρες ο Παναθηναϊκός φαινόταν έξω από το «παιχνίδι» και στην αρχή ήταν...

Εκείνη την περίοδο τα είχα... πάθει όλα. Με έπαιρναν όλοι τηλέφωνο και με ρωτούσαν σε ποια ομάδα θα κλείσω. Όλοι. Άλλοι έλεγαν ότι έχω κλείσει στον Ολυμπιακό, άλλοι στην ΑΕΚ, άλλοι στον ΠΑΟΚ, άλλοι στον Παναθηναϊκό. Όλοι έλεγαν ότι έχω ήδη συμφωνήσει με μια από τις ομάδες. Ήταν πάρα πολύ περίεργο για μένα, γιατί δεν μου είχε ξανατύχει να ενδιαφέρονται όλες οι μεγάλες ελληνικές ομάδες για μένα. Προσπαθούσα όσο περισσότερο μπορούσα να μην το σκέφτομαι. Έλεγα ότι όταν έρθει η στιγμή να γίνει αυτό που είναι να γίνει, τότε θα γίνει.

Αυτό σου έδινε έξτρα κίνητρο στο γήπεδο ή σε άγχωνε;

Όχι, δεν με άγχωνε καθόλου. Ούτε το σκεφτόμουν. Ακόμα και μετά την υπογραφή μου, δεν σκεφτόμουν ότι "τώρα θα πάω στον Παναθηναϊκό". Σκεφτόμουν μόνο να απολαύσω τις τελευταίες μου μέρες στην Κηφισιά και όταν έρθει η στιγμή να πάω, τότε θα είναι το κάτι άλλο.

Όταν είχε έρθει ο Στέφανος Κοτσόλης ως καλεσμένος στους Galacticos σε ερώτηση για το που θα πας είχε απαντήσει πως πέραν του οικονομικού το θέμα είναι το project που θα επέλεγες εσύ. Τι σε κέρδισε στον Παναθηναϊκό;

Μου μίλησε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αλαφούζος. Μου είπε "έρχεσαι στην ομάδα με δική μου επιλογή" και ότι υπάρχει πρότζεκτ για τα επόμενα χρόνια, ώστε να κάνει το επόμενο βήμα και ο Παναθηναϊκός και εγώ μαζί του".

Ο Λέτο σου μίλησε για τον Μπενίτεθ και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού;

Ναι και ο Λέτο και από το γραφείο (Prosport) μου είπαν ότι ο Μπενίτεθ είναι πολύ καλός προπονητής, είχε δουλέψει και με τον Δουβίκα. Είναι προπονητής που εξελίσσει τους επιθετικούς. Πιο πριν δεν κάθισα να ρωτήσω και να ασχοληθώ. Το μυαλό μου ήταν στην Κηφισιά, γιατί αν σκεφτόμουν το μετά, δεν θα μπορούσα να παίξω καλά στους αγώνες.

Εκείνη την περίοδο είχες εμφανιστεί και στο ΟΑΚΑ για να δεις μπάσκετ. Ήταν κάποιο μήνυμα ή κάτι τυχαίο;

Στο ΟΑΚΑ πήγαινα από πέρυσι, από όταν έφτιαξαν μέσα το γήπεδο. Πήγαινα συνέχεια να δω μπάσκετ, με τον Πάνο και τον Κωνσταντίνο, που είναι πνευματικά μου αδέρφια και με τον κύριο Χρήστο (Πρίτσα), που είναι ο νονός μου. Πήγαιναν και μου έλεγαν "έλα μαζί μας". Πολλές φορές πάω και με ένα φίλο μου Παναθηναϊκό, επειδή έχω τα εισιτήρια, για να δω μπάσκετ. Κάποιες φορές ήθελα απλώς να ξεφύγω λίγο από το ποδόσφαιρο και να δω κάτι άλλο.