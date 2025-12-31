Στην τελική ευθεία μπήκε η μεταγραφή του Μάρτιν Χόνγκλα στον Άρη καθώς πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι επήλθε προφορική συμφωνία με τη Γρανάδα!

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Μάρτιν Χόνγκλα θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του Άρη για τον Γενάρη καθώς πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία αναφέρουν ότι επήλθε προφορική συμφωνία μεταξύ των «κίτρινων» και της Γρανάδα για τη μεταγραφή του 27χρονου Καμερουνέζου μέσου. Κατά τις ίδιες πηγές, η επιθυμία του παίκτη έπαιξε καταλυτικό ρόλο σ’ αυτή την εξέλιξη και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και η Γρανάδα επιβεβαίωσε ότι ο Χόνγκλα θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.

Η υπόθεση πέρασε από πολλά κύματα καθώς, έχοντας επενδύσει ένα ποσό περί των 3 εκατ. ευρώ για την αγορά του παίκτη από την Ελάς Βερόνα, η Γρανάδα ήθελε να πετύχει την απόσβεση του μεγαλύτερου μέρους της επένδυσης. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζοντας ότι η ισπανική ομάδα ήθελε να απεμπλακεί από ένα υψηλό συμβόλαιο κι έχοντας το «οκ» του παίκτη, ο Άρης προσάρμοσε την προσφορά του στις δικές του βλέψεις. Τελικώς, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σ’ ένα ποσό το οποίο ανταποκρίνεται περισσότερο στα θέλω του Άρη.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που ήθελαν οι εμπλεκόμενες πλευρές καθώς ο ποδοσφαιριστής ήταν στο πλάνο του Ρούμπεν Ρέγες από το καλοκαίρι και φέτος δεν είχε αγωνιστικό ρόλο στη Γρανάδα καθώς αγωνίστηκε σε μόλις τέσσερα παιχνίδια. Γι' αυτόν τον λόγο εξάλλου επιδίωξε την αποχώρησή του. Η δε ισπανική ομάδα γλιτώνει από ένα υψηλό συμβόλαιο και θα αποσβέσει μέρος της επένδυσής της.