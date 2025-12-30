Ο Χόρχε Αγκίρε θα κάνει αποφόρτιση για περίπου 15 ημέρες και συνεπώς αναμένεται να χάσει τα παιχνίδια του Παναιτωλικού με Άρη και ΠΑΟΚ.

Ο Χόρχε Αγκίρε αναμένεται να μην είναι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου για τα πρώτα παιχνίδια του Παναιτωλικού για το 2026.

Ο διεθνής Κουβανός φορ είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο στα ματς με ΟΦΗ και Ολυμπιακό, όμως αυτό το διάστημα τα έδωσε όλα για να προσφέρει στην ομάδα, ενώ υπήρχαν αρκετοί συμπαίκτες του στο ιατρικό δελτίο.

Όπως είναι λογικό αυτή η επιπλέον καταπόνηση επιβάρυνε την κατάσταση του. Ο επιθετικός του Παναιτωλικού έκανε μαγνητική και οι εξετάσεις βγήκαν «καθαρές», όμως θα χρειαστεί περίπου 15 ημέρες αποφόρτισης για να είναι απόλυτα έτοιμος.

Αυτό σημαίνει πως ο Κουβανός striker αναμένεται να χάσει τόσο το μονό ματς Κυπέλλου με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, όσο και το πρώτο εντός έδρας ματς της χρονιάς με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Φυσικά η κατάσταση του θα επαναξιολογείται καθημερινά.

Για το συγκεκριμένο διάστημα ο μοναδικός «καθαρός» φορ πρώτης γραμμής θα είναι ο Κόστα Άλεξιτς, ενώ στο ρόστερ υπάρχει και ο 18χρονος Ντέιβιντ Χότζα. Όπως έχουμε αναφέρει οι Αγρινιώτες κινούνται στην αγορά για ακραίο επιθετικό, ο οποίος θα μπορεί να παίξει και στην κορυφή.

Από την άλλη ο Γιάννης Αναστασίου περιμένει και επιστροφές. Θυμίζουμε πως ο Ενκολόλο έχασε τα τελευταία ματς του 2025 λόγω τραυματισμού, ενώ Αποστολόπουλος και Μλάντεν ταλαιπωρήθηκαν από μυικά προβλήματα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον Ρουμάνο να μην έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αγωνιστεί σε επίσημο ματς.