Κοντούρης: «Οι στόχοι μου με τον Παναθηναϊκό δεν έχουν ταβάνι»

Ο Σωτήρης Κοντούρης είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού κι αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες του.

Ο Σωτήρης Κοντούρης είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο 20χρονος μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναιτωλικό, υπέγραψε με το τριφύλλι έως το 2029 κι ανακοινώθηκε την Τρίτη. Στην πρώτη του συνέντευξη στο PAO TVο ταλαντούχος χαφ αναφέρθηκε στην ομάδα, στις φιλοδοξίες και περιέγραψε τον εαυτό του.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό: «Έγιναν όλα πολύ γρήγορα και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει».

Για τους στόχους του: «Κάθε παίκτης πρέπει να δουλεύει. Οι στόχοι δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Θέλω να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για το τι θα ήθελε με τον Παναθηναϊκό: «Να προσαρμοστώ γρήγορα στις απαιτήσεις του προπονητή. Να γίνω βασικός και να βοηθάω μέρα με τη μέρα την ομάδα, όσο περισσότερο γίνεται».

Για την ομάδα: «Βρίσκεται σε μία δύσκολη περίοδο με αρκετές αλλαγές, αλλά θα βρει άμεσα τον δρόμο της. Έχει τους κατάλληλους ανθρώπους να τη βοηθήσουν και να τη φτάσουν εκεί που της αξίζει».

Για το πως θα περιέγραφε αγωνιστικά τον εαυτό του: «Ως έναν παίκτη που του αρέσει να τρέχει, να μαρκάρει, να πατάει περιοχή, box to box που λέμε. Να σουτάρει, να παίρνει πρωτοβουλίες, να μάχεται και να δίνει το 100%».

Για το τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος: «Να περιμένει έναν παίκτη που θα δώσει τα πάντα για την ομάδα και τον κόσμο της. Ό,τι καλύτερο έχει».