Παναθηναϊκός: Και επίσημα στο «τριφύλλι» ο Κοντούρης
Ο Σωτήρης Κοντούρης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού καθώς η πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του από τον Παναιτωλικό, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta της περασμένης Κυριακής (28/12).
Ο 20χρονος χαφ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι» το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ενώ το κόστος της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει τις 600 χιλιάδες ευρώ ταυτόχρονα να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο ο Αντριάνο Μπρέγκου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μετεγγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.
Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.
Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.
Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19.
Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».
