Στη Βραζιλία υποστηρίζουν ότι ο φορ του ΠΑΟΚ Γιώργος Γιακουμάκης δεν επιθυμεί να παίξει στην Ατλέτικο Μινέιρο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βραζιλίας ήταν στη λίστα της Ατλέτικο Μινέιρο, αλλά ο φορ του ΠΑΟΚ έβαλε τέλος στα σενάρια.

Ο 31χρονος διεθνής επιθετικός του Δικεφάλου, ο οποίος έχει 9 γκολ σε 20 ματς έως τώρα απασχόλησε τον βραζιλιάνικο σύλλογο, ωστόσο, ο ίδιος δεν επιθυμεί να φύγει από την Τούμπα. Σε δημοσίευμα της Uol αναφέρεται ότι ο Γιακουμάκης έβαλε φρένο στην πιθανή συμφωνία της Κρουζ Αζούλ, στην οποία ανήκει, με την Ατλέτικο Μινέιρο.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ: «Η διαπραγμάτευση μεταξύ της Ατλέτικο Μινέιρο και του Γιώργου Γιακουμάκη δεν θα έχει θετική κατάληξη.

Παρότι ο σύλλογος κατέθεσε μια πρόταση που θεωρήθηκε πολύ ελκυστική και βρέθηκε κοντά σε συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ, η οποία κατέχει τα οικονομικά δικαιώματα του επιθετικού, η μεταγραφή απορρίφθηκε με απόφαση του ίδιου του παίκτη, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται να αγωνιστεί στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Η Ατλέτικο Μινέιρο είχε προσφέρει 6,5 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που ο μεξικανικός σύλλογος ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί, υπό την προϋπόθεση ότι ο Γιακουμάκης θα έδινε το "πράσινο φως" για τη μετακίνηση. Ωστόσο, η έγκριση του Έλληνα επιθετικού δεν ήρθε ποτέ, γεγονός που έβαλε τέλος στις συζητήσεις.

Σε ηλικία 31 ετών, ο Γιακουμάκης αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ της Ελλάδας, όπου βρίσκεται ως δανεικός».