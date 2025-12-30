Ηλιόπουλος κατά ΕΠΟ, Λανουά, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ!

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ μίλησε για ανάγκη για κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσα είπε σε Καραπαπά, Σαββίδη για Διαμαντίδη και για ΕΠΟ και Λανουά.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, όπου αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπάρχει για κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ απευθύνθηκε τόσο στον Κώστα Καραπαπά, όσο και στον Ιβάν Σαββίδη και καταφέρθηκε εναντίον της ΕΠΟ και του Στεφάν Λανουά.

Αρχικά μετά την τοποθέτηση του Κώστα Καραπαπά για τα δέκα παιχνίδια στα οποία θεωρεί πως έγιναν διαιτητικά λάθη κατά των ερυθρολεύκων, ο Μάριος Ηλιόπουλος απευθυνόμενος στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού τόνισε: «Μας είπατε σε πόσους αγώνες αδικηθήκατε, δεν μας είπατε σε πόσους ευνοηθήκατε».

Στη συνέχεια ο Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στην «ανάγκη κάθαρσης του ελληνικού ποδοσφαίρου» και επιτέθηκε στην ΕΠΟ για την τοποθέτηση που έβγαλε για τον υποτιθέμενο προπηλακισμό του Στεφάν Λανουά στην OPAP Arena τονίζοντας πως όσα υποστήριξε η ΕΠΟ ήταν «μπαρούφες και μπούρδες», υπογραμμίζοντας πως η ΑΕΚ δικαιώθηκε από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League.

Εκεί ο Ιβάν Σαββίδης απάντησε πως η «κάθαρση πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από την ΑΕΚ», κάνοντας λόγο για την παρουσία του Ηλιόπουλου στον χώρο των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ και στο επεισόδιο στην OPAP Arena με το πούλμαν, με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ να του απαντά πως για τα γεγονότα αυτά τιμωρήθηκαν ο προπονητής και οι παίκτες του ΠΑΟΚ και όχι η Ένωση.

Έπειτα όταν ο Σαββίδης αναφέρθηκε στον Ηλιόπουλο τονίζοντας του ότι από την ομάδα του έχουν στείλει ακόμα και σφαίρες στους δικούς του, η απάντηση του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ ήταν άμεση λέγοντας του: «Εγώ έχω στείλει σφαίρες;».

Επιπλέον όταν ο Σαββίδης τάχθηκε κατά της τοξικότητας και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για «Γιαννάκηδες», ο Ηλιόπουλος ανέφερε πως «Γιαννάκηδες υπάρχουν πολλοί όπως και ο Διαμαντίδης» και ρώτησε τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ αν γνωρίζει τον Διαμαντίδη. Όταν ο Σαββίδης του απάντησε πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοιους, ο Ηλιόπουλος ανταπάντησε πως «εσείς μπορεί να μη τον γνωρίζετε, αλλά σίγουρα τον ξέρει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Γκαγκάτσης και οι άνθρωποί σας στον ΠΑΟΚ».