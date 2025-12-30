Ο Γάλλος αριστερός μπακ βρίσκεται στη χώρα μας έτσι ώστε να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην ομάδα της Μαγνησίας.

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Λιρόι Αμπάντα, προκειμένου να αποτελέσει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του Βόλου.

Ο Γάλλος αριστερός μπακ που έχει θητεύσει στο ελληνικό πρωτάθλημα παλαιότερα με τη φανέλα των Λαμία και ΟΦΗ, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος για λογαριασμό της Λε Μαν στην πατρίδα του, μένοντας ελεύθερος.

Πλέον, ο 25χρονος πρόκειται να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Μαγνησίας, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Χουάν Φεράντο, όπως έχει γίνει ήδη με το πρώτο απόκτημα του Βόλου, τον κεντρικό αμυντικό Ντέρεκ Αγιάκουα.