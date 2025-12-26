Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των δύο πρώτων μεταγραφών της για τον χειμώνα βρίσκεται η ομάδα του Βόλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις υπάρχουσες πληροφορίες ο Βόλος έχει ήδη φέρει στην Ελλάδα τον Ολλανδό στόπερ Ντέρεκ Αγιάκουα που εφόσον όλα πάνε καλά με τις εξετάσεις του θα κλείσει με συμβόλαιο 2.5 ετών. Ο 24χρονος Ολλανδός (με ρίζες από την Γκάνα) κεντρικός αμυντικός έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Γουότφορντ και ενώ τα δύο τελευταία χρόνια βρέθηκε να αγωνίζεται και να φορά την φανέλα της Πρωταθλήτριας Γεωργίας, Ιμπέρια Τιφλίδας. Έχει ύψος 1.90 μ. και χαρακτηρίζεται από δυναμικό παιχνίδι.

Η 2η περίπτωση παίκτη που πρόκειται να κλείσει εντός των επόμενων ημερών είναι ο Λερόι Αμπάντα. Ο αριστερός φουλ μπακ που πέρασε από την Λαμία και τον ΟΦΗ είναι μία ανάσα από το deal με τον Βόλο. Ο Αμπάντα είναι γεννημένος στις 7 Ιουνίου του 2000 στο Le Blanc-Mesnil της Γαλλίας. Ο Γάλλος μπακ με καταβολές από το Καμερούν είχε στην Λαμία 17 αγώνες με 2 ασίστ και στον ΟΦΗ 43 αγώνες με 2 γκολ και 6 ασίστ.