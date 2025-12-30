Αλαφούζος, Μητσοτάκης και Δούκας επισκέφτηκαν τον Βοτανικό: «Τον Μάιο του 2027 θα είναι έτοιμο το γήπεδο»

Στον χώρο όπου γίνονται τα έργα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας και ο πρόεδρος της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος.

Συνεχίζονται οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον δήμαρχο Αθηνών, Χάρη Δούκα και τον πρόεδρο της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζο, να δίνουν το «παρών» στις εγκαταστάσεις.

Παρακολούθησαν το υπό κατασκευή γήπεδο και την εξέλιξη που έχει το συγκεκριμένο έργο, με τον πρόεδρο του «τριφυλλιού» να αναφέρει ότι τον Μάιο του 2027 το γήπεδο θα είναι έτοιμο για να ανοίξει τις πόρτες του και ότι όλα κινούνται βάση του προγραμματισμού που υπάρχει.

Αναλυτικά δήλωσε: «Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάϊου του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάϊου του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο των Παναθηναϊκών. Το έργο είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008.

Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε μια εξέδρα του «Απόστολος Νικολαϊδης» το έχουμε συζητήσει και με τον δήμαρχο, σαν μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί ώστε να έχει και στην Αθήνα ένα κέντρο να παίζουν τα παιδιά».

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Η διπλή ανάπλαση από ένα όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός».

Και τέλος, ο Χάρης Δούκας τόνισε: «Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, ερασιτέχνη και της ΠΑΕ για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την συνεργασία»