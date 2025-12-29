Ο Ανδρέας Τεττέη βρέθηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και μίλησε στην κάμερα του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφή του από την Κηφισιά.

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έκανε ο Ανδρέας Τεττέη στο κανάλι του Τριφυλλιού στο YouTube.

Ο γεννημένος στις 25 Μαΐου 2001 στην Αθήνα επιθετικό ξεκίνησε την επαγγελματική διαδρομή του στον ΠΑΟ Ρουφ και σε ηλικία 19 ετών πήρε μετεγγραφή στην Κηφισιά, όπου (μ΄ένα εξάμηνο διάλλειμμα δανεισμού στον Παναιτωλικό) παρέμεινε για 5,5 χρόνια. Οι Πράσινοι αγόρασαν τον Τεττέη «πακέτο» με τον Παντελίδη για ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το κλαμπ των Βορείων Προαστίων διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 30% και για τους δυο παίκτες.

Στην τελευταία διακοπή ο 25χρονος επιθετικός χρίστηκε διεθνής με την Εθνική Ανδρών, καθώς κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στον Παναθηναϊκό υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2029.

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη

Για τα συναισθήματά του με αφορμή τη μεταγραφή: «Το συναίσθημα είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα. Από μικρό παιδί τη θυμόμουν και πάντα περνούσα από εδώ για να πάω στο σχολείο, στο λύκειο που πήγαινα εδώ στους Αμπελόκηπους. Πάντα περνούσα, κοιτούσα το γήπεδο, το χάζευα και έλεγα: "Μια μέρα θα ήθελα πολύ να παίξω εδώ"».

Για το πότε ξεκίνησαν τα όνειρά του: «Tα όνειρά μου ξεκίνησαν να τα κάνω όταν ήμουν 18-19 χρονών, εκεί όταν πήγα στην Κηφισιά και κατάλαβα ότι μπορεί να κάνω κάτι παραπάνω».

Για το αν ήταν το κατάλληλο χρονικό σημείο: «Ναι, ήταν το καλύτερο timing τώρα, γιατί και την τελευταία φορά που είχαμε μια πρόταση ακριβώς την ίδια περίοδο δεν την προχωρήσαμε. Οπότε τώρα είχαμε πει ότι το καλύτερο για μένα θα είναι να γίνει τον Ιανουάριο, δηλαδή στη μέση της περιόδου».

Για την πίεση στην ομάδα: «Το ξέρω, αλλά αισθάνομαι πολύ έτοιμος για όλα».

Για τα αν μίλησε με τον Κοτσόλη: «Δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ (με τον προπονητή), γιατί κοιτούσα πιο πολύ τις τελευταίες μου μέρες στην Κηφισιά, αλλά μου είχε πει ότι όταν έρθω εδώ, με τον σωστό τρόπο και με τη σωστή προπόνηση, θα κάνω πάρα πολλά πράγματα».

Για το αν θεωρεί πως θα βελτιωθεί: «Σίγουρα, σίγουρα έχω πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και με την προπόνηση της ομάδας θα βελτιωθώ πάρα πολύ. Θα φανεί κιόλας στην πορεία ότι έχω βελτιώσει τις αδυναμίες μου».

Για την εικόνα που έχει έχοντας παίξει ως αντίπαλος: «Η εικόνα που έχω για τη νέα ομάδα είναι ότι είναι μια ομάδα που, εντάξει, έχει πονέσει πολύ τον τελευταίο καιρό για το πρωτάθλημα, που το θέλει ο κόσμος και η ίδια η ομάδα. Πιστεύω ότι έχω έρθει εδώ πέρα για να βοηθήσω πάρα πολύ την ομάδα και να βοηθήσει κι εμένα. Σίγουρα και ο πρόεδρος και οι οπαδοί θέλουν το καλύτερο για την ομάδα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο».

Για το τι θα ήθελε να πετύχει: «Θα ήθελα σίγουρα να με θυμούνται ως πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο ως ποδοσφαιριστή, αλλά και ως ένα άτομο που τα έδωσε όλα και ήταν πάντα καλός. Καλός σαν χαρακτήρας και σαν παίκτης, γιατί πάντα αυτά μένουν στο ποδόσφαιρο».

Για το μέλλον του: «Δεν έχω ποτέ ταβάνι. Δηλαδή πάντα ονειρεύομαι το κάτι παραπάνω. Και εδώ θέλω να δείξω πολλά περισσότερα πράγματα, ακόμα και στην Ευρώπη».

Για το τι θα ήθελε να δείξει: «Την ψυχή μου και τη μαχητικότητά μου, και ότι δεν τα παρατάω ποτέ. Έχω έρθει εδώ για να δείξω τι μπορώ να κάνω πραγματικά».