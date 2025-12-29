Ο Ανδρέας Τεττέη με video που ανέβηκε στα Social Media της Κηφισιάς είπε το «αντίο» του στην ομάδα που ανδρώθηκε.

Ο κύκλος ζωής του Ανδρέα Τεττέη στην Κηφισιά έκλεισε. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός είναι έτοιμος να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δαπάνησε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει «πακέτο» με τον Παύλο Παντελίδη.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανέβασε video με το μήνυμα ψυχής του 24χρονου φορ για την αποχώρηση του από την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε και έφτασε μέχρι την Εθνική και τη μεγάλη μεταγραφή στο Τριφύλλι.

Ο Τεττέη έκανε ειδική αναφορά τόσο στον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ και πνευματικό του πατέρα, Χρήστο Πρίτσα, όσο και στα «αδέλφια» του Πάνο και Κωνσταντίνο Πρίτσα, ενώ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνηση του και δάκρυσε on camera.

Tο μήνυμα του Ανδρέα Τεττέη

«Είμαι ο Ανδρέας Τεττέη και αυτό είναι το αντίο μου. Είναι το πιο δύσκολο αντίο και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να έρθει αυτή η στιγμή τόσο γρήγορα αυτή τη χρονιά. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.

Δεν περίμενα ότι αυτή η ιστορία στην Κηφισιά θα κρατούσε έξι χρόνια. Είμαι ευγνώμων γιατί αυτά τα χρόνια δεν θα τα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.

Η σχέση μου με τον Πάνο Πρίτσα είναι... Δεν μπορώ να το περιγράψω... Σαν μεγαλύτερος αδελφός. Με έχει στηρίξει πάρα πολύ.

Χωρίς τον κύριο Πρίτσα θα ήμουν ένα τίποτα στην Κηφισιά. Ήταν ο άνθρωπος που με στήριξε, με βοήθησε και ένας από τους λόγους που έγιναν όλα αυτά. Πέρα από πρόεδρος κοιτούσε πάντα το καλύτερο για μένα. Με βάφτισε. Ήταν πάντα εκεί σε καλές και δύσκολες στιγμές.

Θυμάμαι το γκολ στη Νέα Σμύρνη. Ήταν το ιστορικό γκολ που η Κηφισιά πήρε την άνοδο στη Super League 2. Aπό εκείνο το ματς ξεκίνησε ο κόσμος να με μαθαίνει.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την άνοδο από τη Β' στην Α' Κατηγορία, την πρώτη χρονιά. Δεν ήθελα να φύγω όταν ήρθε η πρόταση από τη Βίμποργκ. Ήθελα να βοηθήσω να βγει η ομάδα στην Α' Εθνική επειδή εκεί της αξίζει να είναι.

Δεν θα γινόταν να μην ήμουν στην Καλαμάτα για να πανηγυρίσουμε μαζί. Ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίζαμε εκείνο το ματς. Πήγα στα αποδυτήρια να πανηγυρίσω μαζί τους σαν να έβαλα εγώ αυτό το γκολ.

Θα κρατήσω για πάντα αυτή την επικαλαμίδα με το τρόπαιο της Super League 2 και τη μητέρα μου. Είναι από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου.

Θα είμαι πάντα δίπλα στην Κηφισιά. Όπου και να είναι. Θα τη στηρίζω για μια ζωή. Μια αγκαλιά με τον Πάνο, τον κύριο Χρήστο και τον Κωνσταντίνο. Είμαι και θα είμαι ο πιο φανατικός οπαδός της ομάδας».

Το video κλείνει με το μήνυμα της Κηφισιάς: «Ανδρέα, είσαι κομμάτι της ιστορίας μας. Σ' ευχαριστούμε για την προσφορά, το πάθος και την ψυχή που έδωσες μέσα στο γήπεδο γι' αυτή τη φανέλα. Ένα, δύο, τρία Κηφισιά!».