Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στο Αγρίνιο για να εμψυχώσουν τους παίκτες της U19.

Παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής αστυνομίας φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η U19 του Δικεφάλου του Βορρά για να ντοπάρουν ψυχολογικά τους παίκτες πριν τον αγώνα τους με τον Άρη.

Στη συνέχεια, με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων οδηγηθηκαν στα οχήματά τους και έφυγαν από το Αγρίνιο. Και αυτό δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο.