ΠΑΟΚ: Φίλοι της ομάδας ντόπαραν ψυχολογικά τους παίκτες της U19
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στο Αγρίνιο για να εμψυχώσουν τους παίκτες της U19.
Παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής αστυνομίας φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η U19 του Δικεφάλου του Βορρά για να ντοπάρουν ψυχολογικά τους παίκτες πριν τον αγώνα τους με τον Άρη.
Στη συνέχεια, με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων οδηγηθηκαν στα οχήματά τους και έφυγαν από το Αγρίνιο. Και αυτό δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο.
@Photo credits: eurokinissi, ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.