Με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, σηματοδοτώντας την επίσημη εκκίνηση ενός ιστορικού έτους.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ ξεκίνησε και επίσημα, με την πρώτη συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής να πραγματοποιείται παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ βρέθηκε δίπλα στα μέλη της 15μελούς επιτροπής, τα οποία παρουσίασε ο πρόεδρός της, Κώστας Βασιλόπουλος, ανοίγοντας έναν κύκλο εργασιών που θα απλωθεί σε ολόκληρο το 2026.

Ο Ιβάν Σαββίδης καλωσόρισε τα μέλη της επιτροπής ως ανθρώπους που «έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι αγαπούν τον ΠΑΟΚ και ζουν για τα συμφέροντά του», δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα της φιλοσοφίας που θα διέπει τον εορτασμό. Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι μόνο η ανάδειξη των αγωνιστικών επιτυχιών, αλλά κάτι βαθύτερο: να αναδειχθεί η ταυτότητα του συλλόγου, το DNA του, οι αξίες και τα βιώματα που τον συνοδεύουν εδώ και έναν αιώνα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης έγινε μια αρχική χαρτογράφηση ιδεών και προτάσεων για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Κοινή συνισταμένη όλων ήταν ότι ο εορτασμός δεν μπορεί να περιοριστεί σε αποσπασματικές στιγμές, αλλά πρέπει να έχει διάρκεια, συνοχή και ουσία: από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, με παρουσία εντός και εκτός συνόρων.

Η επιτροπή συμφώνησε πως το μήνυμα των 100 χρόνων οφείλει να «φτάσει παντού» — σε όσους ζουν δίπλα στην Τούμπα, αλλά και σε όσους νιώθουν ΠΑΟΚ μακριά από αυτήν. Να αγγίξει τον κόσμο του συλλόγου, να ενεργοποιήσει μνήμες, να φωτίσει στιγμές και πρόσωπα, να υπενθυμίσει γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς μια ομάδα, αλλά μια ταυτότητα.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Ιβάν Σαββίδη, η επιτροπή θα προχωρήσει άμεσα στην επόμενη συνεδρίασή της, όπου θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να διαμορφωθεί το τελικό πλάνο και να ξεκινήσει η επιχειρησιακή προετοιμασία των εκδηλώσεων. Ο στόχος είναι σαφής: οι δράσεις να αποτυπώνουν τις αξίες, τα ιδανικά και την ιστορική διαδρομή του συλλόγου που ιδρύθηκε το 1926.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η αρχή θα γίνει με μια πρώτη «μίνι» δράση – έκπληξη, ένα συμβολικό καλωσόρισμα του νέου έτους, που θα ανοίξει επίσημα τον κύκλο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής του ΠΑΟΚ.