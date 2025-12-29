Πετράκης για Κοντούρη: «Είναι ευφυής κι έχει προσωπικότητα»

Ο Γιάννης Πετράκης μίλησε για τη νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού, Σωτήρη Κοντούρη περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του, αλλά και το αγωνιστικό του προφίλ.

Ο πρώην προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Πετράκης παραχώρησε συνέντευξη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με θέμα τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος έκλεισε την Κυριακή (28/12) στον Παναθηναϊκό όντας ήδη η τρίτη του προσθήκη ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως το παιδί αυτό έχει σπουδαίο πάκετο που συνδυάζεται με εργατικότητα ενώ επεσήμανε πως είναι σίγουρος για κείνον πως θα συνεχίσει έτσι και θα βελτιώνεται συνεχώς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πετράκη

Για τον Κουντούρη:

«Ο Σωτήρης έχει ένα πακέτο που είναι πολύ σπουδαίο για μένα. Με βάση αυτό και μέσα από τη δουλειά του, του έδωσα την ευκαιρία να κάνει τα βήματα που πρέπει για να έχει εξέλιξη. Αυτό το παιδί έχει πολύ καλό χαρακτήρα, που είναι το πρώτο. Είναι ευφυής, αντιλαμβάνεται, έχει προσωπικότητα, μπορείς να του μεταφέρεις πληροφορία και να την υλοποιήσει. Επίσης έχει πλούσια σωματικά προσόντα, έχει ύψος 1,83μ., είναι γρήγορος με την μπάλα και χωρίς. Βελτιώνοντας τις επιλογές στο παιχνίδι του φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θεωρώ πως τα περιθώρια βελτίωσης που έχει είναι μεγάλα. Μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Θέλει δουλειά και υπομονή».



Για το αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό:

«Οι ευκαιρίες στη ζωή δεν έρχονται κάθε μέρα. Επειδή έχει βγάλει αρκετά παιχνίδια στον Παναιτωλικό και έχει τα προσόντα, θεωρώ ότι μπορεί να βρει το ρόλο του στον Παναθηναϊκό μέσα από την καθημερινή δουλειά και προσπάθεια».



Για τη μεταγραφή του Κουντούρη σε μια μεγάλη ομάδα:

«Ο Σωτήρης είτε έπαιζε είτε δεν έπαιζε, γιατί πριν πάω δεν είχε συμμετοχή στην πρώτη ομάδα, είχε σταθερή στάση. Δουλειά, δουλειά, δουλειά… Είναι πολύ εργατικός. Δούλευε, αξιοποιούσε την πληροφορία και γινόταν καλύτερος. Δεν είναι ένα παιδί που απογοητεύεται, είναι συγκροτημένος, στα λόγια και στην πράξη. Είναι ένα παιδί που δεν κρύβεται».



-Για το αν μίλησαν μετά τη μεταγραφή του:

«Μιλήσαμε. Του είπα να γίνεται κάθε μέρα καλύτερος, να πηγαίνει χαρούμενος και να φεύγει χαρούμενος και όλα θα τα βρει μπροστά του. Ξέρει τι είναι αυτό που χρειάζεται και πού πρέπει να βελτιωθεί. Είναι παιδί που αντιλαμβάνεται, έχει διαπαιδαγωγηθεί σωστά από νωρίς. Με τη δουλειά και την επανάληψη θα γίνεται καλύτερος. Γνωρίζοντας τον Σωτήρη αυτά θα τα κάνει, 1.000%».



Για την άποψή του για το πρωτάθλημα:

«Θα γίνει μάχη, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ο Ολυμπιακός έχει συνέπεια σε απόδοση και εικόνα, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ παρά τις δύσκολες περιόδους που πέρασαν δείχνουν ότι μπορούν. Πιστεύω πως θα γίνει αμφίρροπη μάχη μέχρι το τέλος για την κορυφή. Για τον υποβιβασμό, όσο χάνει έδαφος ο Πανσερραϊκός γίνεται και πιο δύσκολο και κατά δεύτερο λόγο είναι σε δύσκολη θέση η ΑΕΛ, αλλά υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμη μπροστά».