Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog του για τον Ράφα Μπενίτεθ, που έχει υποχρέωση να επαναφέρει τη νοοτροπία νικητή, αλλά και να πετύχει το μίνιμουμ των στόχων.

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το πρώτο μισό της σεζόν με σημαντική απόσταση από την κορυφή.

Ακόμα κι αν θεωρήσουμε ότι έχει στο τσεπάκι του, τους τρεις βαθμούς του αγώνα με τον ΟΦΗ που εκκρεμεί, η διαφορά είναι στο -12 από την ΑΕΚ, στο 11 από τον Ολυμπιακό και στο -10 από τον ΠΑΟΚ. Με τον οποίο αυτή τη στιγμή υστερεί στην ισοβαθμία στο γκολ, αφού νίκησε 2-1 και ηττήθηκε πρόσφατα με 2-0. Το τριφύλλι μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, θα παίξει και με την Ένωση και με τους Πειραιώτες για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.

Το πρωτάθλημα, αν δεν έρθουν τα πάνω κάτω, έχει χαθεί. Η χρονιά, όμως, απαγορεύεται να είναι απόλυτα καταστροφική, διότι στον πάγκο υπάρχει ο Ράφα Μπενίτεθ και τώρα αναδιοργανώνεται η ΠΑΕ με τους Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, Στέφανο Κοτσόλη και φυσικά τον Φράνκο Μπαλντίνι.

Μετά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να θυμίσουμε ότι ήρθε ο Φατίχ Τερίμ. Ένας εγνωσμένης αξίας προπονητής. Εκείνη την περίοδο που ήρθε ο Τούρκος, ο Παναθηναϊκός ήταν στο κόλπο του πρωταθλήματος. Το έχασε στα playoffs. Μετά την ήττα από την ΑΕΚ και φυσικά από τον Άρη, όλα τελείωσαν. Την έκτη αγωνιστική των playoffs, ο Παναθηναϊκός μετά το 5-0 στη Λαμία επί της τοπικής ομάδας, ήταν στο -1 από την ΑΕΚ, στο +1 από τον ΠΑΟΚ και στο +5 από τον Ολυμπιακό. Τερμάτισε τελικά στο -8 από τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, στο -6 από την ΑΕΚ και στο -2 από τον Ολυμπιακό...

Το κλίμα ήταν κάκιστο στην ομάδα και χρειάστηκε ν' αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός για να μην χαθεί και το Κύπελλο, το οποίο κατακτήθηκε στο φινάλε του τελικού με τον Άρη, με το γκολ του Βαγιαννίδη και με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο. Ο Τερίμ ήρθε τα Χριστούγεννα, με τον Παναθηναϊκό στο -1 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, το έχασε προς το τέλος των playoffs κι ενώ είχε περάσει στον τελικό. Η πλειονότητα του κόσμου να θυμίσουμε ήταν στα κάγκελα και ζητούσε την αποχώρησή του.

Την περασμένη σεζόν ο Ρουί Βιτόρια ήρθε στη θέση του Ντιέγκο Αλόνσο. Ο Ουρουγουανός είχε κίνητρο, σίγουρα κρίθηκε και βιαστικά, αλλά δεν «έκλαψε» κανείς με την αποχώρησή του. Ο Πορτογάλος πήρε μία ομάδα που δεν την έχτισε και βγήκε δεύτερος. Το καλοκαίρι αγωνιστικά είχε έναν άδικο αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς και δύο σημαντικές προκρίσεις με τη Σαχτάρ και τη Σαμσουνσπόρ, που είναι ό,τι χειρότερο να τις αντιμετωπίσεις μία περίοδο που κρίνεται το ευρωπαϊκό σου μέλλον και παράλληλα και σημαντικά έσοδα για το ταμείο. Άλλο να πετύχεις αυτές τις ομάδες σε League Phase κι άλλο καλοκαίρι.

Ο Βιτόρια, λοιπόν, τα πήγε καλά και στο πρωτάθλημα άρχισαν οι γκέλες, συν τις διαφωνίες με τη διοίκηση για τον σχεδιασμό. Τη στιγμή που πουλήθηκαν οι Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης, Μαξίμοβιτς, άρχισε και η ομάδα να έχει αγωνιστική πτώση και να ξαναχτίζεται. Με τα κενά που βλέπουμε ακόμα και τώρα.

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον Ράφα Μπενίτεθ; Με όλους αυτούς ήρθε το διαζύγιο γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πήγε προς την κορυφή. Δηλαδή, αν με τον διάσημο και κάτοχο ευρωπαϊκών τροπαίων και τίτλων με συλλόγους των τριών εκ των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων του κόσμου, τον Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός υποστεί το μέγα κάζο, να μην μπει καν τετράδα, τι θα ειπωθεί; «Ε, τι να κάνουμε, πάμε για την επόμενη σεζόν»; Τώρα είναι στο -6 από τον Λεβαδειακό ή αν προτιμάει κάποιος (λόγω ΟΦΗ) στο -3. Ματς, βέβαια, που κανείς δεν σου εγγυάται ότι θα το πάρεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι ευθύνες θα πρέπει να πέσουν στον Ισπανό τεχνικό. Βρήκε μία άλλη ομάδα. Από την άλλη και γιατί να μην πέσουν θα πει κάποιος; Ο Βιτόρια κρίθηκε αρνητικά σε σχεδόν 11 μήνες, ο Τερίμ σε 5, ο Αλόνσο σε 4 μήνες. Ο Μπενίτεθ θα έχει 7 μήνες μέχρι τέλος Μαϊου και μπροστά του προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει μπροστά του και μία μεταγραφική περίοδο, όσο δύσκολη κι αν είναι αυτή του Ιανουαρίου και στελέχη με συγκεκριμένο ρόλο. Μπαλντίνι, Κορόνα, Κοτσόλης και Φύσσας στην Ακαδημία. Ο Τερίμ έμοιαζε να παίζει μπάλα μόνος του με τον Αλαφούζο, ενώ οι Αλόνσο, Βιτόρια, είχαν τον Παπαδημητρίου. Θεωρητικά ο Μπενίτεθ έχει τις καλύτερες συνθήκες από τους προκατόχους του. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η σεζόν, λοιπόν, μπορεί από τη στιγμή που φαίνεται να έχει χαθεί το πρωτάθλημα, να είναι αδιάφορη για έναν οπαδό του Παναθηναϊκού, αλλά μόνο τέτοια δεν είναι.

Αν φτάσει να ξενερώσει και ο 65χρονος συλλέκτης τίτλων Ράφα Μπενίτεθ και χάσει γρήγορα το κίνητρο, τη δίψα του για επιτυχίες στην Ελλάδα, τότε... Σε κάθε περίπτωση, δεν νοείται ο Παναθηναϊκός να μην μπει τετράδα και να μην διεκδικήσει το Κύπελλο. Αν περάσει τον Άρη ή τον Παναιτωλικό στα προημιτελικά, θα βρει στον δρόμο του τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. Αν περάσει στον τελικό το τριφύλλι θα είναι ένα ισχυρό καύσιμο για τον Ισπανό και την ομάδα.

Ένα Κύπελλο πάντα χρειάζεται. Αν έχει περάσει και τον Ολυμπιακό ακόμα καλύτερα. Φανταστείτε το άλλο σενάριο. Ν' αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό, να χάσει και στο πρωτάθλημα από τον αιώνιο (μπορεί να συναντηθούν 3 φορές σε λίγες μέρες) και φυσικά να πελαγοδρομεί να μπει στα playoffs. Θα χρειαστούν όλοι γερό στομάχι για ν' αντέξουν την πίεση.

Την ίδια στιγμή υπάρχει και το Europa League. Ο Παναθηναϊκός μπορεί ακόμα και να μπει στην οκτάδα. Αλλά και στα playoffs να είναι, εφόσον παίξει και τη ρεβάνς στην έδρα του, έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει. Οσο μπορεί. Οι νίκες θα τρέφουν τον Μπενίτεθ, τους συνεργάτες του, τα νέα στελέχη του Παναθηναϊκού και θα συσπειρώνουν τον κόσμο. Οι ήττες θα τους φθείρουν όλους. Θα είναι άδικο και αντιποδοσφαιρικό όλοι να κρίνονται σε 5-6 μήνες. Άντε να το πεις αυτό, όμως, στον κόσμο του Παναθηναϊκού που ήδη περιμένει το πρωτάθλημα 15 χρόνια.

Ο Μπενίτεθ έχει υποχρέωση μέσα σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, να περάσει μία νοοτροπία νικητή και να κλείσει τη σεζόν με το μίνιμουμ των στόχων. Στο πρωτάθλημα, όσο πιο ψηλά γίνεται και καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το ίδιο στο Europa League, όσο πιο μακριά πάει η βαλίτσα δηλαδή και φυσικά το Κύπελλο. Κάθε κανονάκι που ξοδεύει, θα προκαλεί και αρνητική προδιάθεση για το μέλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Είπαμε άδικο να κρίνονται κάποιοι σε λίγους μήνες, αλλά έτσι έχει η κατάσταση στον σύλλογο.

Στο χέρι του Μπενίτεθ και των νέων ικανών στελεχών είναι να φύγει σταδιακά η μιζέρια. Τώρα όμως. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και δεν τα καταφέρνουν, μοιραία θ' αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το πρότζεκτ που έχουν στο μυαλό τους.

ΥΓ.: Φυσικά στο δεύτερο μισό της σεζόν, μαζί με τον Μπενίτεθ, αν όχι περισσότερο, κρίνονται οι παίκτες. Είναι αυτονόητο. Αν αποτύχει η ομάδα έστω στο μίνιμουμ των στόχων, ορισμένοι που είναι πιο πολύ χρόνο στην ομάδα, πως θα πείσουν ότι του χρόνου μπορεί να πετύχουν; Πριν καν μπει ο Γενάρης, ήδη ο Παναθηναϊκός έχει πάρει Τεττέη, Παντελίδη, Κοντούρη και μαζί με το καλοκαίρι αναμένεται τρομερό λίφτινγκ...