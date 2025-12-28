Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Η Γκρέμιο έκανε νέα πρόταση για τον Τετέ
Η ιστοσελίδα «GZH», που είχε βγάλει και την είδηση για την πρώτη προσφορά της Γκρέμιο στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ, επανήλθε με νέο ρεπορτάζ το πρωί της Κυριακής (28/12) τονίζοντας πως η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε νέα προσφορά.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η αρχική προσφορά, που ήταν δανεισμός με ενοίκιο στο 1,5 εκατ. ευρώ και οψιόν αγοράς με υποχρεωτικό χαρακτήρα στα 4 εκατ. ευρώ δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι και αντ' αυτής, οι άνθρωποι της βραζιλιάνικης ομάδας πρότειναν κάτι διαφορετικό.
Το καθεστώς έμεινε ίδιο, ωστόσο άλλαξε ο καταμερισμός των χρημάτων. Αυτή τη φορά η Γκρέμιο πρότεινε 500 χιλ. ως ενοίκιο και μία υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026, το ύψος της οποίας θα κυμαινόταν κάπου μεταξύ 4 και 5 εκατ. ευρώ. Το ρεπορτάζ σημειώνει πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
Υπενθυμίζουμε πως πρόσφατα ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε διάψευση όλων των σεναριών για τον Τετέ τονίζοντας πως δεν παραχωρείται δανεικός, αφού, όπως είχατε διαβάσει και σε σχετικό ρεπορτάζ του Gazzetta, οι «πράσινοι» θα σκεφτόντουσαν να παραχωρήσουν έναν τόσο σημαντικό τους παίκτη μόνο με κανονική μεταγραφή και θα ξεκινούσαν συζητήσεις μ' ένα ποσό που θα έφτανε τουλάχιστον τα 7 εκατ. ευρώ.
