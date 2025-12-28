Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Βραζιλία, η Γκρέμιο άλλαξε την πρότασή της για τον Τετέ σε μία προσπάθεια να πιέσει ακόμη περισσότερο για την απόκτησή του.

Η ιστοσελίδα «GZH», που είχε βγάλει και την είδηση για την πρώτη προσφορά της Γκρέμιο στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ, επανήλθε με νέο ρεπορτάζ το πρωί της Κυριακής (28/12) τονίζοντας πως η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε νέα προσφορά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η αρχική προσφορά, που ήταν δανεισμός με ενοίκιο στο 1,5 εκατ. ευρώ και οψιόν αγοράς με υποχρεωτικό χαρακτήρα στα 4 εκατ. ευρώ δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι και αντ' αυτής, οι άνθρωποι της βραζιλιάνικης ομάδας πρότειναν κάτι διαφορετικό.

Το καθεστώς έμεινε ίδιο, ωστόσο άλλαξε ο καταμερισμός των χρημάτων. Αυτή τη φορά η Γκρέμιο πρότεινε 500 χιλ. ως ενοίκιο και μία υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026, το ύψος της οποίας θα κυμαινόταν κάπου μεταξύ 4 και 5 εκατ. ευρώ. Το ρεπορτάζ σημειώνει πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

O Grêmio mudou os moldes da proposta por Tetê após sinalização do Panathinaikos



Agora, o Tricolor oferece 500 mil euros pelo empréstimo com obrigação de compra já na metade de 2026, por um valor entre 4 e 5 milhões de euros. Conversas seguem em andamento.



🗞️ GZH pic.twitter.com/8tkkLzcjGm December 27, 2025

Υπενθυμίζουμε πως πρόσφατα ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε διάψευση όλων των σεναριών για τον Τετέ τονίζοντας πως δεν παραχωρείται δανεικός, αφού, όπως είχατε διαβάσει και σε σχετικό ρεπορτάζ του Gazzetta, οι «πράσινοι» θα σκεφτόντουσαν να παραχωρήσουν έναν τόσο σημαντικό τους παίκτη μόνο με κανονική μεταγραφή και θα ξεκινούσαν συζητήσεις μ' ένα ποσό που θα έφτανε τουλάχιστον τα 7 εκατ. ευρώ.