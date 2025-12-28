Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βραζιλία, η Βιτόρια έκανε δικό της τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ραμόν, του οποίου οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν ποσοστό των δικαιωμάτων του.

Ο δημοσιογράφος Βένε Κασαγκράντε έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X σχετικά με το μάλλον του Ραμόν, του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, που αγωνιζόταν ως δανεικός από την Ιντερνασιονάλ στην Βιτόρια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο δανεισμός του στην βραζιλιάνικη ομάδα, που παίζει και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ, μπορεί να ολοκληρώθηκε, ωστόσο εκείνος θα παραμείνει σ' αυτήν, αφού ενεργοποιήθηκε αυτόματα η οψιόν αγοράς που υπήρχε στο deal.

Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι ότι η Βιτόρια απέφυγε τον υποβιβασμό που ήταν ο όρος με βάση τον οποίο η ρήτρα θα έπαιρνε υποχρεωτικό χαρακτήρα. Το ύψος αυτής ωστόσο δεν αναφέρεται κι έτσι δεν μπορεί να υπολογιστεί το πιθανό κέρδος που θα έχει ο Ολυμπιακός.

Κάτα το Transfermarkt το ύψος αυτού φτάνει το 50%, όμως δεν επιβεβαιώνεται, προς στιγμήν, κάτι τέτοιο από το ρεπορτάζ.