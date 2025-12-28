Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ενεργοποιήθηκε η οψιόν του Ραμόν από την Βιτόρια, περιμένουν το «μερτικό» τους οι Πειραιώτες
Ο δημοσιογράφος Βένε Κασαγκράντε έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X σχετικά με το μάλλον του Ραμόν, του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, που αγωνιζόταν ως δανεικός από την Ιντερνασιονάλ στην Βιτόρια.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο δανεισμός του στην βραζιλιάνικη ομάδα, που παίζει και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ, μπορεί να ολοκληρώθηκε, ωστόσο εκείνος θα παραμείνει σ' αυτήν, αφού ενεργοποιήθηκε αυτόματα η οψιόν αγοράς που υπήρχε στο deal.
Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι ότι η Βιτόρια απέφυγε τον υποβιβασμό που ήταν ο όρος με βάση τον οποίο η ρήτρα θα έπαιρνε υποχρεωτικό χαρακτήρα. Το ύψος αυτής ωστόσο δεν αναφέρεται κι έτσι δεν μπορεί να υπολογιστεί το πιθανό κέρδος που θα έχει ο Ολυμπιακός.
Κάτα το Transfermarkt το ύψος αυτού φτάνει το 50%, όμως δεν επιβεβαιώνεται, προς στιγμήν, κάτι τέτοιο από το ρεπορτάζ.
O Vitória comprou Ramon junto ao Internacional. No empréstimo do lateral pelo Colorado ao Leão tinha uma cláusula de obrigação de compra se ele batesse meta e o time ficasse na Série A. O que aconteceu.— Venê Casagrande (@venecasagrande) December 27, 2025
Cria do Flamengo, Ramon também já passou por Bragantino, Olympiacos,… pic.twitter.com/ADnoTBCShp
