Η καθοριστική συμμετοχή των Πέτρου Μάνταλου και Λάζαρου Ρότα στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Ο οργανωτής Ορμπελίν Πινέδα και οι αριθμοί τους στο Wyscout.

Δύο από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι οι Πέτρος Μάνταλος και Λάζαρος Ρότα. Ο αρχηγός της ΑΕΚ στα 34 του πλέον μοιάζει αναγεννημένος, ενώ ο 28χρονος δεξιός μπακ πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, κάτι που έκανε τους κιτρινόμαυρους να τον ανταμείψουν με ένα νέο βελτιωμένο συμβόλαιο ως το 2030.

Για τον Μάνταλο βέβαια το γεγονός ότι αποτελεί και φέτος μια πολύ χρήσιμη μονάδα στην ανάπτυξη της ΑΕΚ δεν είναι κάτι που αποτελεί είδηση. Από την άλλη για τον Ρότα, η βελτίωση που έχει παρουσιάσει στο επιθετικό κομμάτι είναι αξιοσημείωτη, τη στιγμή μάλιστα που παίζει ασταμάτητα καθώς δεν υπάρχει κάποια καθαρή δεύτερη επιλογή για να τον υποστηρίξει στη θέση του δεξιού μπακ.

Πρώτος σε μπαλιές στην πλάτη της άμυνας και έξυπνες πάσες ο Μάνταλος

Ο Μάνταλος μετράει πέντε ασίστ τη φετινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη αποτελώντας έναν από τους βασικούς παράγοντες δημιουργίας της ΑΕΚ του Νίκολιτς είτε όταν ξεκινάει στην ενδεκάδα είτε όταν έρχεται από τον πάγκο. Τόσο από τον άξονα όσο και από τα γλυκά χτυπήματά του στις στατικές φάσεις, ο αρχηγός της Ένωσης δημιουργεί συνεχώς επικίνδυνες καταστάσεις για τον αντίπαλο.

Σύμφωνα με το Wyscout, μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα, ο Μάνταλος είναι πρώτος στις μπαλιές στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας έχοντας 15, ενώ προπορεύεται και στις έξυπνες πάσες, δηλαδή στις πάσες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να σπάσουν τις γραμμές της αντίπαλης άμυνας, με 9.

Έξι ασίστ ο Ρότα και θα μπορούσε να έχει σίγουρα διψήφιο νούμερο

Στην ανάπτυξη του Νίκολιτς, όταν επιλέγεται να γίνει από τα άκρα, η μπάλα πάει πολύ στη δεξιά πλευρά, με τον Ρότα να έχει μεγάλη συμμετοχή, έχοντας βελτιωθεί τρομερά στις επιθετικές του αρμοδιότητες. Αρκεί να δει κανείς τις έξι ασίστ που έχει ως τώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη τη φετινή σεζόν που τον φέρνουν στην πρώτη θέση της σχετικής κατηγορίας της ομάδας μαζί με τον Ελίασον.

Βέβαια οι έξι ασίστ ίσως είναι και λίγες μπροστά σε αυτές που θα μπορούσε να έχει αν η ΑΕΚ γενικότερα είχε μεγαλύτερα επίπεδα αποτελεσματικότητας. Ο Ρότα έχει φτιάξει αρκετές ευκαιρίες, οι οποίες σπαταλήθηκαν. Αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από το Wyscout καθώς στις πάσες - κλειδιά, δηλαδή στις πάσες που δημιουργούν άμεσα μια καθαρή ευκαιρία για γκολ, ο Ρότα είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα με 15 πίσω μόνο από τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ που έχει 16.

Ο Πινέδα κινεί τα νήματα στον άξονα της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ

Φυσικά, όπως έχουμε ξαναγράψει, εκείνος που οργανώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την μπάλα να περνάει συνεχώς από τα πόδια του δίνοντας τον ρυθμό είτε με τις πάσες του είτε με τις κάθετες κινήσεις του δεν είναι άλλος από τον Ορμπελίν Πινέδα. Ο 29χρονος Μεξικανός μέσος αποτελεί τον «εγκέφαλο» της ΑΕΚ και θυμίζει τον «Μαγίτο» της πρώτης σεζόν του με τα κιτρινόμαυρα.

Ο Πινέδα σύμφωνα με το Wyscout, είναι μέχρι στιγμής πρώτος στο πρωτάθλημα στις πάσες στο τελευταίο τρίτο με 122 μεταβιβάσεις και 86% ποσοστό επιτυχίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μετά τον Μάνταλο είναι ο δεύτερος σε έξυπνες πάσες στο πρωτάθλημα έχοντας 5 ως τώρα.