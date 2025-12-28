Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta κάποια πράγματα με αφορμή την πιο σημαντική εξέλιξη στον Ολυμπιακό.

Αυτή τη φορά η ανανέωση συμβολαίου του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό έσπασε κάθε ρεκόρ! Από πλευράς χρόνου στον οποίο έγινε .

Βλέπετε, η πρώτη ανανέωση, για τη σεζόν 2024-25, ήταν Μάρτη του 2024…η δεύτερη ανανέωση, για τη σεζόν 2025-26, που ακόμη είναι στη μέση της, ήταν Μάρτη του 2025…Τώρα, η τρίτη ανανέωση, για τη σεζόν 2026-27 (!), είναι Δεκέμβρης του 2025!...

Και να ξέρετε κάτι: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός προσφέρει νέο συμβόλαιο σε προπονητή του από Δεκέμβρη μήνα! Μόνο που ο προηγούμενος, δεν το είχε αποδεχθεί. Σε αντίθεση με τον Μεντιλίμπαρ, που με χαρά του υπέγραψε ένα ακόμη συμβόλαιο με τη μεγαλύτερη ελληνική ομάδα.

Προηγούμενος ποιος ήταν; Μα ο Βαλβέρδε, με τον οποίο παρεμπιπτόντως ο Μεντιλίμπαρ διατηρεί δεσμούς πολύ καλής φιλίας. Τον χειμώνα του 2008, ήταν ο Σωκράτης Κόκκαλης που του είχε κάνει την τιμή να του προτείνει νέο συμβόλαιο, με αυξημένες αποδοχές. Αλλά ο Ερνέστο δεν το είχε δεχθεί. Και είχε ζητήσει να μετατεθεί η σχετική κουβέντα για αργότερα. Με αποτέλεσμα μάλιστα ο τότε πρόεδρος του Ολυμπιακού να γίνει έξαλλος για την άρνηση, γιατί ουσιαστικά τέτοια ήταν, και να μην το ξαναδεί το θέμα ποτέ με την ίδια θέρμη. Ούτε όταν στο τέλος της σεζόν ο Ισπανός προπονητής ήταν θετικός για την παραμονή του…

Ήταν η πρώτη σεζόν του Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό. Και ήταν φανερό ότι ήθελε να κοιτάξει πρώτα τις άλλες επιλογές του, στην Ισπανία, πριν να μείνει εδώ…Να θυμηθούμε δε ότι και στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό (καλοκαίρι 2010 με καλοκαίρι 2012), πλέον με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ερνέστο είχε παραμείνει στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» για δύο σεζόν, αλλά δεν είχε αποδεχθεί την πρόταση του συλλόγου για συμβόλαιο και τρίτη στη σειρά σεζόν, επιστρέφοντας πάλι στην Ισπανία, όπως και την προηγούμενη φορά.

Τα λέω όλα αυτά για να κατανοούμε την πραγματικότητα. Τιμάμε, ασφαλώς, και αγαπάμε τον Βαλβέρδε, αλλά να καταλαβαίνουμε και κάποιες διαφορές. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έκανε ποτέ δεύτερες σκέψεις για τον Ολυμπιακό. Δεν ψάχτηκε για άλλη ομάδα στην Ισπανία για να μείνει εδώ επειδή δεν βρήκε άλλη ομάδα εκεί. Δεν αρνήθηκε την προοπτική του Ολυμπιακού για να ψαχτεί στην πατρίδα του, παρότι μετράει η μπογιά του εκεί.

Υπάρχει διαφορά, ε;

Και να ξέρουν κάτι οι φίλοι του Ολυμπιακού: Μόνο καλό νέο δεν ήταν για τους αντιπάλους του η επέκταση της συνεργασίας του νταμπλούχου με τον Βάσκο προπονητή. Ίσα ίσα θα ήταν πανευτυχείς, εάν δεν υπήρχε μία τέτοια εξέλιξη. Και αν η φθορά του χρόνου, και του Τσάμπιονς Λιγκ, «τρόχιζε» την καρέκλα του προπονητή του Ολυμπιακού.

Άσχετο: Για όποιον ήξερε να διαβάζει πίσω από τις γραμμές ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός θα είχε φέτος χειρότερη διαιτησία σε σχέση με πέρυσι…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ρωτήθηκε ο Πιρόλα στην τελευταία του συνέντευξη στην Ιταλία για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Καζακστάν με την Καϊράτ και είπε:

« Ήταν μια εμπειρία: 7 ώρες πτήσης και 3 ώρες διαφορά ώρας. Όταν φτάσαμε, παρατηρήσαμε αμέσως πόσο παγωμένο και κρύο έκανε. Ευτυχώς το στάδιο ήταν σε κλειστό χώρο, καταφέραμε να παίξουμε στους περίπου 5 βαθμούς, έξω ήταν περίπου μείον 20, οπότε θα ήταν αδύνατο, θα είχαν αναβάλει τον αγώνα.

Σας διαβεβαιώνω ότι ήταν δύσκολο ακόμη και να φύγουμε από το ξενοδοχείο και να φτάσουμε στο λεωφορείο, δηλαδή να περπατήσουμε 50 μέτρα, ήταν αδύνατο. Στο δρόμο της επιστροφής το αεροπλάνο ήταν εντελώς παγωμένο, έπρεπε να περιμένουμε, και από εκεί μια καθυστέρηση τριών ωρών »

Και για το τέλος ένα ιμότζι