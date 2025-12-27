Η Αρχεντίνος Τζούνιορς έστειλε έγγραφα την αρνητική της απάντηση στον Παναιτωλικό για την προσφορά αγοράς του Λούκας Τσάβες.

Το μέλλον του Λούκας Τσάβες φαίνεται πως θα είναι μακριά από το Αγρίνιο. Ο Παναιτωλικός έδωσε μεγάλη μάχη εδώ και μήνες για να καταφέρει να αγοράσει τον Αργεντινό τερματοφύλακα από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, η διοίκηση του Φώτη Κωστούλα έφτασε να δίνει ποσό που θα τον καθιστούσε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, όμως εν τέλει το κλαμπ του Μπουένος Άιρες έστειλε εγγράφως την αρνητική του απάντηση.

Ο Τσάβες ήταν σημείο αναφοράς για τα Καναρίνια αυτή την κοινή διετία, όντας εκτός από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Λίγκας πολύτιμος και για το παιχνίδι του με την μπάλα στα πόδια. Ο 30χρονος πορτιέρε ήταν σύμμαχος σε αυτήν την προσπάθεια των Κιτρινομπλέ, έχοντας συμφωνήσει προφορικά για το συμβόλαιο του, όμως τελικά η Αρχεντίνος επέμεινε στο 1 εκατομμύριο ευρώ της ρήτρας, το οποίο είναι «άπιαστο» για ένα τερμτοφύλακα της ηλικίας και της σωματοδομής του Αργεντινού.

Πλέον ο Παναιτωλικός βγαίνει και επίσημα στην αγορά για τερματοφύλακα. Στο «Emileon» έχουν φτάσει αυτές τις ημέρες προτάσεις για ξένους κίπερ οι οποίοι εξετάζονται, ενώ στα υπόψιν υπάρχουν και περιπτώσεις Ελλήνων, οι οποίες όμως έχουν τις δυσκολίες τους.

Φυσικά εάν οι μέρες περάσουν, ο Παναιτωλικός δεν έχει συμφωνήσει με νέο τερματοφύλακα και η Αρχεντίνος χτυπήσει από μόνη της την πόρτα για επαναδιαπραγμάτευση είναι μια άλλη ιστορία, όμως με τα τωρινά δεδομένα οι Αγρινιώτες κινούνται για τον διάδοχο.

Οι Κιτρινομπλέ βρίσκονται σε πλήρη μεταγραφική δραστηριότητα και τις επόμενες ώρες αναμένεται να έχουν εξελίξεις σε πάνω από μία μεταγραφική υπόθεση. Η πιο προχωρημένη είναι του στόπερ, ενώ ανάλογα «δουλεμένες» περιπτώσεις υπάρχουν τόσο για χαφ όσο και για μεσοεπιθετικό (εξτρέμ που να μπορεί να παίξει πίσω από τον φορ). Εκτός από αυτές τις προτεραιότητες και τον αντί-Τσάβες οι Αγρινιώτες τσεκάρουν και για ακραίο μπακ που θα πλαισιώσει τον Μαυρία από τα δεξιά.

Οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου θα επιστρέψουν την Κυριακή στις προπονήσεις μετά τη μία εβδομάδα άδεας που τους έδωσε και μένει να φανεί πότε θα έχουμε και... αφίξεις νέων προσώπων.