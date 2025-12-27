Δίνει συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα (29/12) ο Καζίας του Πανσερραϊκού

Ο ιδιοκτήτης του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα (29/12) για να μιλήσει για όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο μεγαλομέτοχος του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας αποφάσισε να δώσει συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα (29/12) στις 13:00 στο Επιμελητήριο των Σερρών μπροστά στους εκπροσώπους του Τύπου με σκοπό να μιλήσει για σημαντική θέματα της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας των «λιονταριών» θα αναφερθεί στις αλλαγές που θα γίνουν στο ρόστερ, το ζήτημα με την απαγόρευση μεταγραφών που έχει επιβληθεί από την FIFA, αλλά κι εκείνο με το Ban για τα τροφεία του Στέβιτς.

Υπενθυμίζουμε πως ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας μόλις πέντε βαθμούς μετά από 15 παιχνίδια πρωταθλήματος.