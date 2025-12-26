Δημοσιεύματα από Τουρκία και Κύπρο βάζουν τον ΠΑΟΚ στο κάδρο για δύο νεαρούς εξτρέμ. Τι αναφέρεται για τον 20χρονο Γουέσλι της Αλ-Νασρ και τον 18χρονο Τζίμι Καζάν.

Έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται το τελευταίο διάστημα γύρω από το μέλλον του 20χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ της Αλ-Νασρ, Γουέσλι, ο οποίος αγωνίζεται στο ίδιο ρόστερ με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Ζοάο Φέλιξ και θεωρείται ένα από τα πρότζεκτ με προοπτική εξέλιξης στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τουρκικού μέσου, η Σαμσουνσπόρ εμφανίζεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο δανεισμού του ποδοσφαιριστή, την ώρα που στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ενδιαφέρον έχουν δείξει και ομάδες όπως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος «μπλέκεται» εκ νέου σε σενάρια γύρω από νεαρούς εξτρέμ με μεταπωλητική προοπτική.

«Η Σαμσουνσπόρ θέλει να αποκτήσει δανεικό τον 20χρονο αριστερό εξτρέμ της Αλ-Νασρ, Γουέσλι. Σύλλογοι όπως ο ΠΑΟΚ, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Σαχτάρ Ντόνετσκ παρακολουθούν την περίπτωσή του», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ο Γουέσλι θεωρείται παίκτης με ταχύτητα, καλή τεχνική κατάρτιση και έφεση στο ένας εναντίον ενός, στοιχεία που τον έχουν βάλει στο μικροσκόπιο αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων που αναζητούν νεαρούς εξτρέμ με προοπτική εξέλιξης και χαμηλό αρχικό κόστος.

🚨 Samsunspor, Al-Nassr’ın 20 yaşındaki sol kanatı Wesley’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



🇧🇷 Brezilyalı oyuncuyla PAOK, Sporting Lizbon, Shaktar Donetsk gibi kulüplerde ilgileniyor. pic.twitter.com/MtzqsylioV December 25, 2025

Ο ΠΑΟΚ και ο 18χρονος Τζίμι Καζάν

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ της κυπριακής αγοράς αποτελεί ο Τζίμι Καζάν, με τον 18χρονο Λιβανέζο εξτρέμ της ΕΝΠ να έχει ήδη μπει στα ραντάρ συλλόγων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο, ανάμεσα στις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει κάτι προχωρημένο.

Ο Καζάν μετακόμισε το καλοκαίρι στο Παραλίμνι, κάνοντας το πρώτο του βήμα μακριά από τον Λίβανο και τη Racing Beirut, αντιμετωπίζοντας αρχικά γραφειοκρατικά ζητήματα που τον κράτησαν εκτός προετοιμασίας. Από τη στιγμή που ξεπεράστηκαν, άρχισε να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να δείχνει στοιχεία που εξηγούν γιατί έχει προκαλέσει κινητικότητα γύρω από το όνομά του.

Ήδη μετρά 7 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Κύπρου και 1 στο Κύπελλο, όπου πέτυχε και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΕΝΠ. Συνολικά έχει αγωνιστεί 138 λεπτά στο πρωτάθλημα και 37 στο Κύπελλο, κυρίως ως αλλαγή, όμως η παρουσία του κρίνεται θετική και εξελίξιμη.

Η ΕΝΠ γνωρίζει το ενδιαφέρον και εμφανίζεται ξεκάθαρη προς την αγορά, τοποθετώντας την αφετηρία συζήτησης για ενδεχόμενη παραχώρηση του ποδοσφαιριστή στις 350.000 ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει τόσο την ηλικία όσο και την προοπτική του.