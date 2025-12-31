Το 2025 μας αποχαιρετά και έχει την αξία του μία μίνι αποτίμηση των μεταγραφικών προσθηκών του Ολυμπιακού. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Πάντα τέτοιες ημέρες και εν μέσω των Χριστουγέννων είναι κάτι σαν... έθιμο να αξιολογούμε τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων προφανώς και με άλλο σκεπτικό αποκτάται ο καθέ παίκτης με έναν συγκεκριμένο πήχη προσδοκιών. Η συνέχεια μας δείχνει εάν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ή όχι ή εάν τις ξεπέρασε κιόλας (τις όποιες προσδοκίες). Ως προς το δικό μας story εμάς μας ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός προφανώς και εκεί θα σταθούμε.

Ο Ολυμπιακός όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έκανε τις κινήσεις του. Υπάρχουν αυτές που του βγήκαν, υπάρχουν περιπτώσεις με ερωτηματικά και υπάρχουν και αυτοί που δεν τράβηξαν αγωνιστικά. Για να τις δούμε λοιπόν όλες αυτές τις περιπτώσεις.

Η σταθερά του Ποντένσε και ο εξαιρετικός Ταρέμι

Ξεκινάμε με τις καλές περιπτώσεις. Ντάνιελ Ποντένσε. Τον ξέρουμε και μας ξέρει πολύ καλά. Δεν αμφισβητείται η ποιότητά του και η αξία του παρότι θα μπορούσε να είχε κάνει και πιο καλά ματς με την φανέλα του Ολυμπιακού στην 3η πλέον θητεία του σε αυτόν. Σε 18 αγώνες είχε 2 γκολ και 6 ασίστ. Ασχέτως αριθμών παραμένει ένας απρόβλεπτος και σούπερ τεχνίτης παίκτης που ακόμα και 15 λεπτά να παίξει είναι ικανός να κάνει την διαφορά.

Ο 2ος είναι ο Ταρέμι. Με διαφορά η κορυφαία μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ένας σταρ της επίθεσης. Πολύ μεγάλο όνομα με σπουδαία καριέρα πίσω του, σοβαρός παίκτης και με παρουσία με 11 γκολ σε 19 αγώνες αλλά και 2 ασίστ. Ο Ιρανός διεθνής είναι ποδοσφαιριστής που ανεβάζει επίπεδο μία ομάδα.

Τα ερωτηματικά και οι χαμηλές πτήσεις

Συνεχίζουμε με τους παίκτες που μας έχουν θολώσει κάπως το τοπίο υπό την έννοια ότι το δείγμα τους δεν είναι τόσο σαφές ώστε να γράψει κανείς 'ναι πέτυχαν' ή 'ναι απέτυχαν'. Η βασική περίπτωση σε αυτό το πεδίο είναι ο Σιπιόνι. Είχε 12 συμμετοχές και εάν και επιρρεπής σε κάρτες έδειξε σε αρκετές περιστάσεις πολύ καλά στοιχεία ως εξάρι. Το γεγονός ότι δεν έχει καθιερωθεί ακόμα στα βασικά πλάνα του κόουτς Μεντιλίμπαρ αφήνει ένα ερωτηματικό.

Από εκεί και μετά έχουμε τους νεαρούς Μάνσα και Νασιμέντο. Δεν πήρε τρομερά πράγματα από αυτούς ο Ολυμπιακός, απλώς επειδή είναι νεαροί υπάρχει πάντα αυτή η προοπτική για το μέλλον. Ο 21χρονος στόπερ Γκουστάβο Μάνσα των 7 αγώνων έχει κάνει ξεκάθαρα πιο άσχημα ματς από τον Νασιμέντο χωρίς ο Πορτογάλος χαφ να έχει τόσα πολλά καλά παιχνίδια. Ο Νασιμέντο των 15 αγώνων με 1 γκολ και 2 ασίστ ξεκάθαρα χρειάζεται χρόνο για να πιάσει το αγωνιστικό επίπεδο που απαιτείται.

Κλείνουμε με τις μεταγραφές που δεν είχαν θετικό πρόσημο. Εν πρώτοις ο Καμπελά που αποχώρησε για να βρεθεί ως δανεικός στην Ναντ. Παίκτης που έδειξε ότι ποτέ δεν βρήκε τον αγωνιστικό του ρόλο στην ομάδα και που δεν προσέφερε με βάση την αξία του, την καριέρα του και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Σε 10 αγώνες είχε 2 ασίστ.

Για το τέλος ο Σρεφέτσα. Εάν βάλουμε το τι κόστισε (8 εκατ. ευρώ) είναι με διαφορά η μεταγραφή που πήγε αγωνιστικά πιο άσχημα από κάθε άλλη. Λίγο πριν φύγει το 2025 κάτι πήγε να δείξει σε κάποια ματς αλλά μέχρι εκεί με αποκορύφωμα την απίστευτη χαμένη ευκαιρία του με την Κηφισιά. Με 1 γκολ και 5 ασίστ σε 18 αγώνες η παρουσία του δεν ήταν η ανάλογη και το γεγονός ότι δεν βοήθησε έριξε το βάρος σε άλλους εξτρέμ και γενικότερα σε άλλους μεσοεπιθετικούς του ρόστερ του Ολυμπιακού. Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας στα 2 σχετικά polls.

Υ.Γ. Καλή χρονιά σε όλους και όλες. Εύχομαι από καρδιάς να σας φέρει όλα όσα θέλετε και ακόμα περισσότερα!