Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο δεύτερος παίκτης σε αξία που έχει γεννηθεί την ημέρα των Χριστουγέννων. Το όνομα-έκπληξη που βρίσκεται μπροστά του.

Το Transfermarkt δημοσίευσε μία ενδιαφέρουσα λίστα που έδειχνε τους δέκα παίκτες, οι οποίοι έχουν γεννηθεί την ημέρα των Χριστουγέννων κι έχουν αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.

Μεταξύ αυτών βρέθηκε ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού και μάλιστα σε περίοπτη θέση, αφού ο νεαρός Έλληνας κεντρικός μέσος, που η αξία του πλέον φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ, κατέλαβε την δεύτερη θέση στην σχετική λίστα.

Ο μοναδικός παίκτης που τον ξεπέρασε, δεν προέρχεται από κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά από την Τουρκία και την Γαλατάσαραϊ. Πρόκειται για τον 25χρονος Ιβοριανό δεξιό μπακ Γουιλφρίντ Σινγκό, ο οποίος πήγε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι από την Μονακό αντί 30,77 εκατ. ευρώ και αποτελεί την δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, μετά τον Βίκτορ Οσιμέν.