Ατάκα - έπος Μουζακίτη για τα αγγλικά του Μπότη: «Το παίζει ότι είναι από το Πικαντίλι»! 

Οι δύο νεαροί παίκτες των Πειραιωτών έπαιξαν το παιχνίδι «εσύ ή εγώ» και προσέφεραν μία σειρά από απολαυστικές απαντήσεις.

Οι Μουζακίτης και Μπότης έπαίξαν το παιχνίδι που έχουν καθιερώσει από τα μέσα μαζικής δικτύωσής τους οι Πειραιώτες. Στο βίντεο που ανέβηκε σχετικά οι δύο νεαροί παίκτες του Ολυμπιακού απάντησαν στο παιχνίδι «εσύ ή εγώ» - όπου φυσικά ανέδειξαν και το χιούμορ τους και πέρασαν ευχάριστα - ως εξής:

Ποιός είναι ο πιο έξυπνος: Και δύο διάλεξαν τον εαυτό τους.

Ποιός είναι ο πιο αστείος: Και δύο διάλεξαν τον Μουζακίτη

Ποιός ντύνεται πιο καλά: Και δύο επέλεξαν τον Μπότη

Ποιός μιλά περισσότερο: Και δύο διάλεξαν τους εαυτούς τους

Ποιός τρώει περισσότερο: Και δύο επέλεξαν τον Έλληνα γκολκίπερ

Ποιός μιλά πιο καλά αγγλικά: Επελέγη από τους 2 ο Έλληνας πορτιέρε με τον Έλληνα μέσο να λέει ότι «το παίζει ότι είναι από το Πικαντίλι»!

Ποιός τραγουδά πιο καλά: Και δύο διάλεξαν Μουζακίτη

Ποιός κοιμάται παραπάνω: Και οι 2 επέλεξαν τον Έλληνα χαφ

Ποιος είναι ο πιο όμορφος: Και οι 2 είπαν τους εαυτούς τους με τον Έλληνα μέσο να λέει να φωνάξουν όποιον θέλει και το αποτέλεσμα θα είναι 7-3 ή 8-2.

Για το ποιός μαγειρεύει πιο καλά: Και οι 2 ψήφισαν τον Έλληνα πορτιέρε

Για το ποιός έχει το πιο καλό κούρεμα: Και οι 2 επέλεξαν τον δικό τους

Για το ποιός είναι πιο καλός στο μπιλιάρδο: Και οι 2 επέλεξαν τον εαυτό τους

Για το ποιός παίζει περισσότερα βιντεοπαιχνίδια: Και οι 2 επέλεξαν τον Έλληνα γκολκίπερ

Για το ποιός είναι καλύτερος στο πινγκ πονγκ: Ο Έλληνας χαφ άφησε κενό τον πίνακα, ο γκολκίπερ έγραψε αρχικά α.α. (άνευ αποτελέσματος) και μετά ανέφερε ότι ο συμπαίκτης του είναι καλύτερος