«Η Αλ Ιτιχάντ βάζει πωλητήριο στον Μάριο Μιτάι»
Γνωστός Σαουδάραβας δημοσιογράφος έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» επικαλούμενος αποκλειστικές του πληροφορίες σχετικά με το μέλλον του Μάριο Μιτάι στην Αλ Ιτιχάντ.
Εκείνος ανέφερε πως η διοίκηση της ομάδας έχει πάρει την απόφαση να παραχωρήσει τον 22χρονο διεθνή Αλβανό αριστερό μπακ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
Την φετινή σεζόν ο Μάριο Μιτάι έχει πραγματοποιήσει 16 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στα περισσότερα από 1.300 λεπτά που έχει αγωνιστεί.
Υπενθυμίζουμε πως εκείνος βρίσκεται στην συγκεκριμένη ομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν και πρωτοπήγε εκεί ως δανεικός από την Λοκομοτίβ Μόσχας κι έπειτα αγοράστηκε από κείνη έναντι 4 εκατ. ευρώ.
