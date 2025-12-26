«Η Αλ Ιτιχάντ βάζει πωλητήριο στον Μάριο Μιτάι»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Σαουδική Αραβία, η διοίκηση της Αλ Ιτιχάντ αποφάσισε να πουλήσει τον Μάριο Μιτάι.

Γνωστός Σαουδάραβας δημοσιογράφος έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» επικαλούμενος αποκλειστικές του πληροφορίες σχετικά με το μέλλον του Μάριο Μιτάι στην Αλ Ιτιχάντ.

🔻خاص :

خبر . قد لا يسعد بعض جمهور الاتحاد😎 :



وافقت إدارة شركة نادي #الاتحاد على بيع المدة المتبقية ( سنة ونصف ) من عقد ظهير الفريق ، المحترف الألباني ماريو #ميتاي ( 23 سنة ) خلال الفترة الشتوية ، التي تفتح أبوابها مطلع شهر يناير/2026 المقبل . pic.twitter.com/ylLu68an9h December 25, 2025

Εκείνος ανέφερε πως η διοίκηση της ομάδας έχει πάρει την απόφαση να παραχωρήσει τον 22χρονο διεθνή Αλβανό αριστερό μπακ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Την φετινή σεζόν ο Μάριο Μιτάι έχει πραγματοποιήσει 16 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στα περισσότερα από 1.300 λεπτά που έχει αγωνιστεί.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος βρίσκεται στην συγκεκριμένη ομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν και πρωτοπήγε εκεί ως δανεικός από την Λοκομοτίβ Μόσχας κι έπειτα αγοράστηκε από κείνη έναντι 4 εκατ. ευρώ.