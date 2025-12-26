Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τις μεταγραφικές ανάγκες του Άρη και την προσθήκη αγωνιστικών χαρακτηριστικών που δεν διαθέτει το υπάρχον ρόστερ.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εντός των επόμενων ωρών, ο Άρης θα ξεκινήσει τα μεταγραφικά ψώνια του. Βάσει του αριθμού των μεταγραφών του περασμένου καλοκαιριού θα έπρεπε να αποφύγει αυτή τη διαδικασία, αλλά το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας των καλοκαιρινών επιλογών τον οδηγεί στην υποχρεωτική απόφαση για την κάλυψη των σοβαρών αγωνιστικών αδυναμιών του. Είναι αναγκαστική η προσθήκη χαρακτηριστικών που δεν διαθέτει όπως και η θωράκισή του σε θέσεις στις οποίες εμφανίζεται εξαιρετικά αδύναμος. Συν τοις άλλοις, καθώς η κατάσταση με τους τραυματίες έχει καλλιεργήσει κλίμα έντονης ανασφάλειας, είναι αρκετά τολμηρό να παίξει… κορώνα γράμματα μια χρονιά επενδύοντας στη διαθεσιμότητα παικτών οι οποίοι σε όλο το μισό της σεζόν επιβεβαίωσαν το προβληματικό μυϊκό σύστημά τους.

Κρίνοντας από τη μεθοδολογία του Ρούμπεν Ρέγες στην αγορά, είναι φανερή – και απολύτως λογική – η προτεραιότητα στην αριστερή πτέρυγα. Εκτός απροόπτου, η πρώτη μεταγραφή θα αφορά τον αριστερό εξτρέμ και δεν θα αργήσει. Αυτό επιτάσσει ο χαμηλότατος βαθμός δημιουργίας από τη συγκεκριμένη πλευρά. Ακόμη και ο τραυματίας Μιγκέλ Αλφαρέλα δεν είναι καθαρός «εξτρέμ». Εμφανίζεται πιο αποδοτικός όταν αγωνίζεται ως δεύτερος επιθετικός, παρά ως ακραίος.

Εφόσον ο «εκλεκτός» έχει την ευχέρεια να παίξει και στο «10», τόσο το καλύτερο. Ο Άρης έχει ένα σωρό παίκτες στον άξονα της μεσαίας γραμμής, κανείς όμως δεν διαθέτει τη δημιουργική ικανότητα του αυθεντικού επιτελικού μέσου. Γέμισε από εσωτερικούς μέσους, όμως, δεν έχει play making, τον παίκτη με την κάθετη πάσα, αυτόν που θα κινείται μεταξύ των γραμμών προκαλώντας ρωγμές στην αντίπαλη άμυνα. Αυτό συζητήθηκε εντονότερα κατά την επίσκεψη του Μανού Γκαρθία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου. Ο Ισπανός δεν «τρελαίνεται» με τον τρόπο ζωής στο Κάνσας αλλά το υψηλότατο συμβόλαιό μαζί με την έλλειψη του τρόπου επιστροφής του βραχύσωμου επιθετικού, περιόρισε κάθε κουβέντα στα όρια της φιλόδοξης προσδοκίας.

Από την άλλη πλευρά, κατέστη σαφές ότι ο Άρης δεν διαθέτει παίκτη όπως ο Μανού (στο πρώτο μισό) της σεζόν 2024-25. Κακά τα ψέματα, αυτός είχε κάνει τη διαφορά. Ανεξαρτήτως της «τεμπελιάς» που χαρακτηρίζει τον Λορέν Μορόν, δεν είναι τυχαία η αγωνιστική πτώση του. Οι ακραίοι επιθετικοί «χωλαίνουν» στο σετ παιχνίδι καθώς δεν υπάρχει ο «αρτίστας» στη μεσαία γραμμή. Ο Ισπανός επιθετικός ουδέποτε λάτρευε το κουτί, νιώθει όμως υποχρεωμένος να «τραβηχτεί» αρκετά μέτρα έξω από αυτό για να πάρει μπάλα. Συνυπολογίζοντας και την ανάγκη προσθήκης αριστερού full back, ήδη οι θέσεις στις οποίες απαιτείται ενίσχυση έφτασαν στις τρεις. Ένα ρίσκο θα πρέπει να ληφθεί, ενδεχομένως αυτό να αφορά την κορυφή της επίθεσης. Εφόσον ο αριστερός εξτρέμ χρησιμοποιηθεί και στο «10», ένας παίκτης θα μπορεί να καλύψει δύο ανάγκες.

Μένοντας στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δεν είναι τυχαία η επιστροφή στην περίπτωση του Μάρτιν Χόνγκλα. Παρεμπιπτόντως, ο 27χρονος Καμερουνέζος άρχισε την καριέρα του ως στόπερ αλλά λόγω των επιθετικών χαρακτηριστικών του, μαζί με την τεχνική κατάρτισή του αλλά και την ταχύτητα με την μπάλα στα πόδια, μετατοπίστηκε μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς σε ρόλο «λίμπερο». Πλέον αυτός δεν πολυαναφέρεται στο ποδόσφαιρο. Κρίνοντας από τον αριθμό των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών, ο Άρης δεν θα έπρεπε να είναι στην αγορά για την ενίσχυση στο κέντρο. Τα κριτήρια αλλάζουν αν συνυπολογιστούν τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των παικτών. Κανείς δεν έχει ως βάση την ταχύτητά του ή την ικανότητα του στο παιχνίδι μετάβασης. Γι’ αυτόν τον λόγο άνοιξε ένας νέος κύκλος επαφών για την απόκτηση του Μάρτιν Χόνγκλα. Από το καλοκαίρι έχει εκτιμηθεί ότι διαθέτει αυτά τα στοιχεία. Ο Μόντσου καθυστερεί να «ξεδιπλώσει» παιχνίδι μετάβασης. Έχει καθαρή σκέψη αλλά οι περισσότερες πάσες του είναι προς το μισό της ομάδας του.

Καταλήγοντας στο κέντρο της άμυνας, ο λόγος των διαπραγματεύσεων με παίκτες – οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι στις ομάδες τους – σχετίζεται με την κατάσταση υγείας του Φαμπιάνο. Είναι ύπουλος ο τραυματισμός του (σ. σ. σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών). Συνήθως χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Το πρόγραμμα θεραπειών δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από την εξασφάλιση χρόνου έως την ολοκλήρωση της σεζόν. Σε συνδυασμό με τον τραυματισμό και του Νόα Σούντμπεργκ, ο Άρης υποχρεωτικά βασίστηκε στους Ροζ-Άλβαρο. Εξαιρουμένου του τελευταίου αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, στα υπόλοιπα παιχνίδια, η αστάθεια ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του διδύμου. Γι’ αυτόν τον λόγο έχει κατατεθεί η εισήγηση για την προσθήκη παίκτη υπό την προϋπόθεση ότι το ιατρικό του μητρώο δεν θα γεμίζει μια Α3 σελίδα.