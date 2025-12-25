Το υπέροχο βίντεο του Παναθηναϊκού για τις γιορτές: «Τα όνειρα των παιδιών η μεγαλύτερή μας ευθύνη»
Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο στο οποίο συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές της ακαδημίας και της πρώτης ομάδας, αλλά και ο στρατηγικός σύμβουλος και Α' Αντιπρόεδρος της ομάδας, Τάκης Φύσσας.
Η ιστορία ξεκινάει με ένα δώρο που φτάνει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί, το οποίο πάει από χέρι σε χέρι και τελικά φτάνει στον αρχηγό της πρώτης ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος το ανοίγει μαζί με κάποιους από τους συμπαίκτες του.
Μέσα έχει μία κάρτα γραμμένη από έναν μικρό φίλαθλο του συλλόγου και λέει: «Καλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ, πάντα δίπλα σου!», με τον αρχηγό των «πρασίνων», ο οποίος και το άνοιξε, να αναφέρει στην συνέχεια το μήνυμα του «τριφυλλιού»:
Δείτε ΕπίσηςΣίλντενφελντ στο Gazzetta: «Με τον Παναθηναϊκό θα είχαμε κατακτήσει το πρωτάθλημα αν είχαμε μείνει ως ομάδα, όπως ήμασταν»
«Το καλύτερο δώρο είναι η αγάπη των παιδιών και τα όνειρά τους η μεγαλύτερή μας ευθύνη».
A small gift carrying a big message.— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 25, 2025
Merry Christmas 🎄
Ένα μικρό δώρο που κουβαλά ένα μεγάλο μήνυμα.
Καλά Χριστούγεννα 🎄#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/WtzvBo4RTz
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.