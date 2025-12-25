Το υπέροχο βίντεο του Παναθηναϊκού για τις γιορτές: «Τα όνειρα των παιδιών η μεγαλύτερή μας ευθύνη»

Το βίντεο του Παναθηναϊκού για τις γιορτές με την κάρτα που έλαβαν οι ποδοσφαιριστές της ακαδημίες και της ανδρικής ομάδας και το μήνυμα του αρχηγού Τάσου Μπακασέτα.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο βίντεο στο οποίο συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές της ακαδημίας και της πρώτης ομάδας, αλλά και ο στρατηγικός σύμβουλος και Α' Αντιπρόεδρος της ομάδας, Τάκης Φύσσας.

Η ιστορία ξεκινάει με ένα δώρο που φτάνει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί, το οποίο πάει από χέρι σε χέρι και τελικά φτάνει στον αρχηγό της πρώτης ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος το ανοίγει μαζί με κάποιους από τους συμπαίκτες του.

Μέσα έχει μία κάρτα γραμμένη από έναν μικρό φίλαθλο του συλλόγου και λέει: «Καλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ, πάντα δίπλα σου!», με τον αρχηγό των «πρασίνων», ο οποίος και το άνοιξε, να αναφέρει στην συνέχεια το μήνυμα του «τριφυλλιού»:

«Το καλύτερο δώρο είναι η αγάπη των παιδιών και τα όνειρά τους η μεγαλύτερή μας ευθύνη».