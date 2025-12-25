Σίλντενφελντ στο Gazzetta: «Με τον Παναθηναϊκό θα είχαμε κατακτήσει το πρωτάθλημα αν είχαμε μείνει ως ομάδα, όπως ήμασταν»

«Στην Κύπρο δεν τους ενδιαφέρει για τα νέα παιδιά»

Η πρώτη προπονητική εμπειρία και η έλλειψη ενδιαφέροντος για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές στην Κύπρο

Δεν έχεις μιλήσει ξανά από την ημέρα που σταμάτησες το ποδόσφαιρο. Να, λοιπόν, η ιδανική ευκαιρία. Πρώτα απ’ όλα, λένε πως όταν σταματάς το ποδόσφαιρο, πρέπει να σκοτώσεις τον παίκτη μέσα σου. Το έχεις κάνει;

Πρέπει να σκοτώσεις τον τρόπο ζωής, στον οποίο είχες μάθει. Όταν σταματάς, το σώμα σου αλλάζει, η οικονομική σου κατάσταση αλλάζει, η δομή της καθημερινότητάς σου αλλάζει. Πρέπει να είσαι γρήγορος και να οργανώσεις σωστά την σκέψη σου. Το έχω καταφέρει, πέρασα από αυτό το στάδιο. Για μένα ο καλύτερος τρόπος ήταν αυτός που ακολούθησα. Μόλις, δηλαδή, σταμάτησα να παίζω, ξεκίνησα αμέσως μία άλλη δουλειά. Ήταν για μένα ένας πολύ καλός συνδυασμός και με βοήθησε, εκτός των άλλων, να αποφασίσω τι ήθελα να κάνω στο μέλλον. Σίγουρα, στην αρχή ήταν ένα σοκ. Έβγαζα χρήματα από την ηλικία των 15, από εκείνη την ημέρα έπαιζα ποδόσφαιρο. Μία μέρα ξυπνάς και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Πέρασαν 20 χρόνια όντας αθλητής, το σώμα μου άρχισε να αλλάζει. Είχα κάθε μέρα σκληρές προπονήσεις, προετοιμαζόμουν για κάτι σημαντικό και αυτό σταμάτησε. Δοκίμασα για ένα διάστημα να μην κάνω τίποτα και να απολαύσω την ζωή μου, αλλά μετά από δύο μήνες κατάλαβα πως το να δουλεύω στο ποδόσφαιρο είναι στο αίμα μου. Το αγαπώ. Βρήκα την ευκαιρία στον Άρη Λεμεσσού και ήμουν διευθυντής στην ακαδημία και προπονητής στις μικρές ομάδες. Κατάλαβα, έτσι, ότι αυτό μου άρεσε.

Μία ακαδημία, όμως, χρειάζεται περισσότερο έναν δάσκαλο, παρά έναν προπονητή.

Αυτό είναι κάτι που το κατάλαβα αργότερα. Είναι κάτι που, δεδομένα, ισχύει. Δεν θα πήγαινα ξανά κάτω από ένα ηλικιακό όριο. Δεν είναι για μένα. Στις ηλικίες των Κ19 γίνονται τα πρώτα σοβαρά ποδοσφαιρικά βήματα. Πρέπει να τους μάθεις τις αρχές του ποδοσφαίρου, όχι πως να απολαμβάνουν το παιχνίδι. Αυτή είναι η διαφορά. Τους χτίζεις τη νοοτροπία και τους μαθαίνεις κάθε μέρα πως να γίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Είναι και αυτός ένας τρόπος διδασκαλίας, αλλά δεν είσαι στο νηπιαγωγείο. Είσαι στο δημοτικό. Δεν έχω ούτε υπομονή, αλλά ούτε και ταλέντο στο να προπονήσω μικρότερα παιδιά. Είμαι καλός στο να εξελίξω τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά του κάθε νεαρού ποδοσφαιριστή.

Διαπίστωσες να υπάρχει ταλέντο στα παιδιά στην Κύπρο;

Βεβαίως, αν και στη χώρα αφήνουν στην άκρη αυτές τις ηλικίες. Ήμουν στην Κύπρο για εννέα χρόνια και γνωρίζω τα προβλήματα του ποδοσφαίρου της. Δεν τους νοιάζουν αυτές οι ηλικίες. Κάποια παιδιά διατηρούνται στα ρόστερ των ομάδων, αποκλειστικά και μόνο γιατί το επιβάλλει ο νόμος. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα υπήρχαν αυτά τα παιδιά στα ρόστερ. Υπάρχει ταλέντο, αλλά δείχνουν να μην τους ενδιαφέρει. Θέλει υπομονή αυτή η διαδικασία και κανείς δεν την δείχνει στην Κύπρο.

Όταν ξεκινούσες να παίζεις επαγγελματικά ποδόσφαιρο, μπορούσες να φανταστείς πως θα διαγράψεις αυτήν την πορεία που διέγραψες;

Όχι, ποτέ δεν φαντάστηκα έτσι την πορεία μου. Ήμουν το παιδί που απολάμβανε να παίζει. Να παίζει μπάσκετ και άλλα σπορ. Μεταξύ αυτών και ποδόσφαιρο. Απολάμβανα να πηγαίνω για προπόνηση, να είμαι ένας από τους καλύτερους. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι «μια μέρα θέλω να φτάσω εκεί». Άρχισα να σκέφτομαι έτσι, μετά από πολύ καιρό. Όταν άρχισα να παίζω τα πρώτα μου ματς ως επαγγελματίας στην Σίμπενικ. Εκείνη την περίοδο ήταν μία μικρή ομάδα της Κροατίας. Σκεφτόμουν ότι ήθελα να πάω να παίξω σε ένα μεγαλύτερο κλαμπ, όμως, αυτό ήταν περισσότερο μία ελπίδα. Υπήρχε ακόμα ένας νόμος που δεν σου επέτρεπε να παίξεις έξω από την χώρα μέχρι να κλείσεις τα 18 έτη. Ήθελαν να διατηρήσουν όλο το ταλέντο μέσα στην εγχώρια λίγκα. Ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά και υπήρχε η ελπίδα, αλλά έμοιαζε ένα άπιαστο όνειρο. Έπρεπε να είσαι ο ένας στους 100, για να βγεις έξω από την Κροατία. Όταν ήρθε η Ντίναμο Ζάγκρεμπ, άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως ήμουν αρκετά καλός σε αυτό που έκανα. Και ότι ίσως το σκέφτονταν και άλλοι αυτό. Κάπως έτσι, το όνειρο άρχισε να γίνεται πραγματικότητα.

Για ένα παιδί που μεγαλώνει στην Κροατία, πόσο σπουδαίο επίτευγμα αποτελεί το να φορέσει κάποια στιγμή την φανέλα της Ντίναμο Ζάγκρεμπ;

Σκέψου μόνο πως έβλεπα τους παίκτες της στην τηλεόραση ενώ ήμουν στην δεύτερη κατηγορία τον Ιούνιο και πετυχαίναμε την άνοδο και τον Αύγουστο έπαιζα στο Europa League. Ήταν κάτι αδιανόητο. Ξεχάστε τα ζητήματα με τους διαιτητές κτλ, σκεφτείτε μόνο ότι ήταν ένα άλλο άθλημα. Οι διαιτητές, τα γήπεδα, όλα, ήταν πολύ χειρότερα συγκριτικά με σήμερα. Στα μάτια μου έμοιαζε, σχεδόν, αδύνατο. Ήταν γελοίο το πόσο άλλαξε η ζωή μου ξαφνικά. Πριν λίγες μέρες, αναζήτησα στο Google, όταν με ρώτησε ένας φίλος μου, απέναντι σε ποιους έπαιξα. Και ξαφνικά είδα ότι έπαιξα απέναντι στον Χούντελααρ ή στον Σουάρες ή στον Ντιέγκο. Ήταν παίκτες που στην πορεία έγιναν κάποιοι από τους καλύτερους στον κόσμο. Όλο αυτό συνέβη σε μένα, μέσα σε έξι μήνες. Καταλαβαίνεις ότι η ζωή σου μπορεί να αλλάξει μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ξαφνικά να γίνεις κάτι. Όταν αυτό ξεκίνησε, δεν ήθελα πια να γυρίσω πίσω. Δεν ήθελα πια να είμαι στον μέσο όρο. Μέχρι τότε δεν πήγαινα ποτέ στο γυμναστήριο. Δεν καταλάβαινα τους άλλους που πήγαιναν. Και ξαφνικά έπαιξα ένα ματς, δεν θυμάμαι αν ήταν φιλικό ή όχι, απέναντι στον Ούγκο Αλμέιδα. Με έσπρωξε με τον ώμο και ένιωσα ότι χτύπησα σε τοίχο. Ήταν πολύ πιο έτοιμος από άποψη φυσικής κατάστασης και τότε κατάλαβα πως πρέπει να αρχίσω να πηγαίνω κι εγώ στο γυμναστήριο. Άρχισα να είμαι ο καλύτερος που μπορούσα. Σταδιακά από 200 ευρώ τον μήνα, έφτασα στα συμβόλαια που υπέγραψα σε Τουρκία ή Γερμανία. Κάπου εκεί αναρωτιέσαι ποιο είναι το επόμενο στάδιο. Εθίζεσαι στην επιτυχία. Έρχονται και οι δύσκολες στιγμές, όμως. Όπως, για παράδειγμα, εγώ πέρασα ένα δύσκολο διάστημα στην Τουρκία, όταν είχα το πρόβλημα με το μάτι μου. Έκανα ένα βήμα πίσω, πήγα στην Στουρμ Γκρατς και η καριέρα μου πήρε και πάλι ανοδική πορεία. Εκείνη η περίοδος ήταν το πρώτο βήμα για την Στουρμ Γκρατς που βλέπουμε σήμερα. Άρχισε να υπάρχει σταθερότητα στο κλαμπ, σε ένα χρονικό σημείο που η Σάλτσμπουργκ ήταν πάρα πολύ δυνατή. Από την Στουρμ, πήγα στην εθνική Κροατίας και αυτό ήταν ένα ακόμα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.