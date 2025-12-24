O Ατρόμητο έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές του με ένα ξεχωριστό video με πρωταγωνιστή νεαρό φίλαθλο της ομάδας, ο οποίος είδε όνειρο του να γίνεται πραγματικότητα.

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινούνται (και) στην οικογένεια του Ατρομήτου. Οι Περιστεριώτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τα Χριστούγεννα με ιδιαίτερο video, στο οποίο πρωταγωνιστεί νεαρός φίλος της ομάδας.

Ο... ατρόμητος πιτσιρικάς ονειρεύτηκε να παίξει μπάλα με τη φανέλα του συλλόγου της καρδιάς του και όταν άνοιξε τα μάτια του είδε παίκτες της πρώτης ομάδας να του έχουν μια κυανόλευκη εμφάνιση με το αστέρι στο στήθος.

«Από όλη την οικογένεια του Ατρόμητου, ευχές για Καλά Χριστούγεννα, γεμάτα υγεία δίπλα στα αγαπημένα σας πρόσωπα!

Και αν γίνεται, όλα τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα σαν του μικρού μας φίλου!», είναι το μήνυμα του Ατρομήτου που συνοδεύει το εορταστικό video.