Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι αρχηγοί της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, Ντομαγκόι Βίντα και Αρόλντ Μουκουντί έστειλαν τις ευχές τους για τις γιορτές των Χριστουγέννω.

Η ΑΕΚ τελείωσε ιδανικάτο 2025, καθώς βρίσκεται στους «16» του Conference League ως 3η στη League Phase, στα προημιτελικά του Κυπέλλου και αξιοποίησε το «δώρο» της Κηφισιάς στο Φάληρο, ώστε να κάνει... γιορτές στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.

Μάρκο Νίκολιτς: «Εύχομαι σε όλο τον κόσμο της ΑΕΚ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος! Όλα τα καλά για τον καθένα προσωπικά και την οιγογένειά σας! Πολλή αγάπη, υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στην ομάδα μας».

Πέτρος Μάνταλος: «Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος και υγεία σε κάθε σπιτικό».

Ντομαγκόι Βίντα: «Σε όλη την οικογένεια της ΑΕΚ εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος!».

Αρόλντ Μουκουντί: «Χαίρετε! Εύχιμαι σε όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος! Σας ευχαριστούμε για την υπιστήριξη και σας εύχομαι τα καλύτερα!. Είμαι ενωμένοι και εύχομαι πολλές επιτυχίες».