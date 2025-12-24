Πιρόλα: «Θα υπέγραφα χίλιες φορές στον Ολυμπιακό ελπίζουμε στην πρόκριση στο Champions League»

Ο Ιταλός αμυντικός μίλησε σε μέσο της πατρίδας του για την πορεία τους στους Πειραιώτες, ενώ δήλωσε πως πιστεύει στην πρόκριση στο Champions League.

Ο Λορέντσο Πιρόλα αποτελεί έναν εκ των σταθερότερων παικτών αυτή τη σεζόν για τον Ολυμπιακό, έχοντας μέχρι στιγμής 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στα 24 του χρόνια ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός δίνει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους ανθρώπους των Πειραιωτών απόλυτα ικανοποιημένους από την επιλογή τους.

Το ίδιο ικανοποιημένος δηλώνει και ο ποδοσφαιριστής, καθώς μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του, τόνισε πως θα υπέγραφε χίλιες φορές ξανά στους «ερυθρόλευκους», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην πορεία του και την πίστη που έχει για πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.

Αναλυτικά:

Για την επιλογή του να υπογράψει στον Ολυμπιακό:

“Βρισκόμουν σε μια δύσκολη κατάσταση μετά τον υποβιβασμό μου με τη Σαλερνιτάνα, αλλά αυτή ήταν η καλύτερη ευκαιρία για μένα. Ο σύλλογος με ήθελε, ο προπονητής ήταν αφοσιωμένος σε μένα: είναι μια απόφαση που θα έπαιρνα χίλιες φορές από την αρχή”.

Για το ότι είναι βασικός στο Champions League:

“Έχω ξεκινήσει και στα έξι παιχνίδια, έχουμε πέντε βαθμούς και μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε να προκριθούμε στα playoffs. Έχουμε παίξει εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα”.

Για τον στόχο, που είναι η νίκη:

“Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η ιστορία μιλάει από μόνη της: πρέπει πάντα να στοχεύεις στη νίκη. Σε εκατό χρόνια, έχουν κερδίσει 48 πρωταθλήματα. Θέλουμε να επαναλάβουμε αυτό το κατόρθωμα στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο και στο Σούπερ Καπ. Στην Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τα επόμενα δύο”.

Για το ποιά ομάδα θέλει να αντιμετωπίσει:

“Θα έλεγα την Ίντερ. Θα ήταν ένας ξεχωριστός, συμβολικός αγώνας, ένα κλείσιμο του κύκλου”.

Για το κρύο στο Καζακστάν:

“Μια πολύ δύσκολη εμπειρία: επτά ώρες πτήση, είκοσι βαθμοί υπό το μηδέν έξω. Ακόμα και το να περπατήσω πενήντα μέτρα από το ξενοδοχείο μέχρι το λεωφορείο ήταν αδύνατο. Ήταν πραγματικά δύσκολο”.

Για την Εθνική Ιταλίας:

“Η εθνική ομάδα είναι κάτι διαφορετικό: Έχω παίξει σε τρία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Κ21 και αυτό δημιουργεί ένα μοναδικό πνεύμα. Όλοι θέλουν να βοηθήσουν την Ιταλία να επιτύχει. Ελπίζω να με λάβουν υπόψη. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, έχω εξελιχθεί πολύ στον Ολυμπιακό”.

Πίτσα ή σουβλάκι;

“Το φαγητό στην Ελλάδα είναι υπέροχο, αλλά η πίτσα είναι πάντα πίτσα”.